Hohentengen Anrührende Abendmusik erklingt beim Konzert in der Pfarrkirche St. Maria

Anja Muth und Daniel Bosshard führen das "Ave Maria" unterschiedlicher Komponisten in der Pfarrkirche St. Maria auf.

Ein sommerlich heißer Maiabend führte circa 50 Gäste in die angenehm kühle Pfarrkirche St. Maria zum Konzert mit Anja Muth (Mezzosopran) und Daniel Bosshard (Orgel), um eine Stunde lang musikalisch die Gottesmutter Maria zu preisen. Mit den Einleitungsworten des Erzengels Gabriel an Maria: "Gegrüßet seist du, Maria" beginnt die wichtigste Anbetung Marias in der katholischen Kirche. Zahlreiche Komponisten bearbeiteten und vertonten dieses Gebet.

Anja Muth studierte in Zürich und beschloss dieses mit dem Opern- und Lehrdiplom. Seither konzertiert sie mit szenischen Opern- und Operettensoireen, Lied- und Arien-Solorezitals in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Seit 2005 arbeitet sie als Sologesangslehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Im Oktober 2016 gründete sie ein eigenes Gesangsstudio "Casa Miracolina" in Lienheim.

Ihr Begleiter an der Orgel, Daniel Bosshard, studierte ebenfalls in Zürich, konzertierte in vielen europäischen Ländern, Japan, Indien und Südafrika als Pianist und Cembalist, war Mitglied und Solist beim "Festival Strings Lucerne" und arbeitet als Autor eines Werkverzeichnisses von Alexander Skrjabin und als Komponist von Kammermusikwerken. Als Organist ist er in Volketswil tätig.

Wer bei dem Übertitel dieses Konzerts einen rein andächtigen Abend erwartete, wurde gleich zu Beginn aus seiner Annahme gerissen. Mit viel Spielfreude, den Registerumfang einer Orgel nutzend und an die italienische Oper erinnernd, interpretierte Daniel Bosshard das Versetto brillante Nr. 2 von Giovanni Perosi. (1842 bis 1908). Es folgten Solorezitals des "Ave Maria" vom Generalbassalter, vertreten durch Giulio Caccini (1546 bis 1618), eigentliche Bearbeitung von Vladimir Vavilov (1925 bis 1973), über die Klassik, W. A. Mozart, bis zur Romantik, Franz Liszt, Franz Schubert, Spätromantik und Gegenwart, Jakub Kowalewski (geboren 1977). Überzeugen konnte Anja Muth, überraschend als Mezzosopran, besonders in den höheren Gesangslagen.

Nicht fehlen durfte das als Zugabe interpretierte "Ave Maria" von Charles Gounod, basierend auf Bachs Präludium Nr.1, C-Dur, dem neben Schuberts Werk und der Bearbeitung Jules Massenets "Méditation" wohl bekanntesten Werk dieses Abends. Ein interessanter, musikalisch in den verschiedensten Stilrichtungen der Kompositionen sicher ausgeführter Konzertabend wurde mit viel Beifall belohnt.