Hohentengen Angelsportverein freut sich auf Vereinsraum

Stephan Burger ist neuer Vorsitzender des Angelsportvereins Hohentengen. Nachdem der Verein vor zwei Jahren kurz vor der Aufsösung stand, ist von der Krise nichts mehr zu spüren.

Hohentengen – In den nächsten Monaten kann der Angelsportverein 1970 Hohentengen seinen neuen Vereinsraum im Gemeindehaus in Herdern beziehen. Dort soll ab April jeden ersten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr ein öffentlicher Stammtisch stattfinden. Dies teilte der Vorsitzende Detlef Grassow in der Hauptversammlung mit.

Gemeinderat Bert Kelz übernahm die Leitung der anstehenden Neuwahlen. Dabei kam es zu Verschiebungen innerhalb des Vorstandes. Neu an der Spitze als Vorsitzender ist nun Stephan Burger, sein Stellvertreter ist Benjamin Pilss. Stephan Burger bedankte sich bei den Mitgliedern für ihr Vertrauen und bei Detlef Grassow, der vor zwei Jahren die Vereinsspitze übernommen hatte und "mit der kompletten Mannschaft den Verein wieder nach vorne brachte".

Dominik Mai ließ das Vereinsgeschehen humorvoll Revue passieren. "Vor zwei Jahren stand der Verein vor der Auflösung, nun haben wir einen riesen Sprung nach vorne gemacht. Neumitglieder, die sehr gelungenen Fischessen und die gut besuchten Arbeitseinsätze spiegeln das harmonierende Vereinsleben wider", sagte Mai.

Nach den Berichten des Jugendleiters, des Gewässerwarts und des Kassiers gab es Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder. Zehn Jahre dabei sind Torsten Laake, Alexandra Baumann, Elena Fosler, Christian Geiselhart und Leo Wiederkehr. Zudem wurden geehrt: Gerhard Hoffmann (20 Jahre), Jürgen Wolf (30 Jahre), Dieter Hildenbrand (40), Eugen Meier (40), Josef Amann (40), Thomas Amann (40) und Dietmar Gaudlitz (40), der auch lange Vorsitzender war, geehrt. Der Wanderpokal wurde Elena Fosler überreicht, die ihn zum dritten Mal in Folge gewonnen hat.

Für die Jugend wurden im Jahr 2016 ein Forellenfischen im Schwarzwald, der Besuch des Jugendzeltlagers in Lienheim, und der Ferienspaß in Hohentengen organisiert. Auch beteiligten sich die Jugendlichen an den Arbeitseinsätzen und halfen tatkräftig bei den erfolgreichen Fischessen in der Mehrzweckhalle Hohentengen mit. Sie nahmen auch am mehrtägigen Jahresausflug an den Angelteich nach Zielfingen mit den Aktiven des Vereins teil. Neuer Pokalmeister 2016 ist Matthias Boller-Berger.

Für die Zukunft stehen wieder Arbeitseinsätze, ein Rheinputz sowie das Fischessen an. Hier wurde auf die Internetseite verwiesen, auf der auch alle Termine zu entnehmen sind.