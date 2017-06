Waldshut-Tiengen Zwei Vereine feiern Fest in Attlisberg

Trachtenkapelle und Zapfwellenvereins feiern Sommerfest im Duett. Oldtimertraktoren sind ein Besuchermagnet.

Gut besucht war am vergangenen Sonntag das Sommerfest der Trachtenkapelle Am-rigschwand in Attlisberg. Der Musikverein hatte das Fest in diesem Jahr zusammen mit dem Zapfwellenverein Höchenschwand organisiert. Die Freunde alter Traktoren feiern ihr Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen. Aus diesem Anlass hatten sie Oltimerfreunde zu einem Traktorentreffen nach Attlisberg eingeladen.

Zu einem Besuchermagneten wurden die 125 Traktoren, überwiegend aus den 1950er und 60er Jahren, sowie einige historische Fahrzeuge wie beispielsweise in altes Feuerwehrauto aus Bonndorf. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit zu einem Rundgang durch das Ausstellungsgelände. In Kleingruppen stand man vor den schönsten Fahrzeugen und diskutierte über die früheren Zeiten. Unter den Gästen war auch eine Gruppe der „Lanz-Bulldogg-Freunde“ aus dem Raum Schaffhausen-Stühlingen. „Wir sind mit unseren zehn Traktoren am Freitag von Schaffhausen aus zu einer dreitägigen Tour gestartet und haben in Todtmoos übernachtet. Auf dem Programm standen Besichtigungen, wie die Firma Aebi-Schmidt in St. Blasien oder die Rothaus Brauerei. Am Sonntagmorgen sind wir dann von Todtmoos hierher nach Attlisberg gefahren“, erzählte der Organisator, Wilhelm Nussberger aus Weizen.

Auf der großen Wiese unterhalb der Halle stand für die Kinder ein Hüpfburg bereit. Die Besucher fanden genügend Platz, zahlreiche Sonnenschirme boten willkommenen Schatten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die „Polka-Rebellen“ sowie die Musikvereine aus Geislingen und Niederwihl. Nicht nur die Besucher, auch die Musiker fühlten sich bei kühlen Getränken sichtlich wohl in Attlisberg. Bis zum späten Nachmittag saß man in gemütlicher Runde zusammen.