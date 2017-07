Höchenschwand "Zulauf von Anfang an gut": Wolfgang Heinen über die Höchenschwander Schlemmermeile

Auf einen Kaffee mit Wolfgang Heinen. Der Vorsitzende des Höchenschwander Kurvereins spricht im Interview über die jährliche "Schlemmermeile" in Höchenschwand und die Entwicklung und Neuerungen der beliebten gastronomischen Veranstaltung im "Dorf am Himmel".

Herr Heinen, was waren die Gründe für die Einführung der Schlemmermeile?

Die Ursprünge des Festes gehen auf einen sogenannten "Marché" zurück, den der Partnerschaftsverein Höchenschwand/Arradon gemeinsam mit den französischen Freunden vor 29 Jahren auf dem Kurhausplatz durchgeführt hatte. In den Folgejahren beteiligten sich unsere Freunde aus Arradon weiterhin mit Tanzvorführungen und dem Verkauf von französischen Spezialitäten an dem Markt. Ein kleiner Kreis von Gastronomen unterstützte schon damals dieses Fest.

Weshalb wurde das Fest dann als "Straßenfest" weitergeführt?

Der "Marché" wurde nur drei Mal am Kurhausplatz durchgeführt. Beim vierten Mal musste er wegen schlechten Wetters kurzfristig in das "Haus des Gastes" verlegt werden. Zu dieser Zeit wurde das Höchenschwander Budenfest aufgegeben, das von den Vereinen einmal jährlich auf dem Parkplatz unterhalb des Kurhauses durchgeführt wurde. Unser damaliger Vorsitzender, Konrad Schulz, hatte deshalb die Idee entwickelt, den "Marché" zu vergrößern und als Straßenfest zwischen dem Kurhaus und dem Hotel "Alpenblick" durchzuführen. Im Mittelpunkt dieses Straßenfestes sollte das Angebot der Höchenschwander Gastronomie stehen. Diese Idee wurde mehrheitlich unterstützt und in die Tat umgesetzt. Das war die Geburtsstunde der "Höchenschwander Schlemmermeile." Damals wurde das auch heute noch gültige Motto entwickelt: "Himmlisch genießen und schlemmen".

Wodurch unterscheidet sich die Schlemmermeile von sonstigen Straßenfesten?

Neben dem vielfältigen Speiseangebot ist sicher von Bedeutung, dass die beteiligten Gastronomen überwiegend Produkte anbieten, die aus der Region kommen. Die Gerichte werden zudem mit einem gewissen Niveau auf Porzellantellern serviert.

Welche weiteren Entwicklungen haben die Schlemmermeile geprägt?

Der Zulauf zur Schlemmermeile war von Anfang an sehr gut. Wir haben aber ständig daran gearbeitet, die Attraktivität des Festes zu erhöhen. So wurde beispielsweise vor 16 Jahren das Höhenfeuerwerk am Samstagabend in das Programm aufgenommen. Seit Jahren zeigt der Zapfwellenverein auf der Schlemmermeile seine Oldtimer-Traktoren. In einem gewissen Umfang beteiligten sich mit der Zeit auch Schausteller an der Schlemmermeile. Spektakuläre Fahrdienste haben wir aber immer abgelehnt. Dies passt nicht zum familiären Charakter unserer Schlemmermeile. Für die Kinder wurde im Kurgarten eine Hüpfburg aufgestellt und eine Schminkstation eingerichtet.

Gibt es auch Musik im Programm?

Natürlich, unser musikalisches Angebot ist heute sogar wesentlich umfangreicher als früher. Neben den verschiedenen Blasmusiken wurden Drehorgelspieler, Alphornbläser und mehrere Tanzkapellen engagiert. So sorgen beispielsweise in diesem Jahr die bekannten "Haslach Hallodris" beim Kurhaus für Stimmung. Wie immer beteiligt sich auch die örtliche Trachtenkapelle mit einem Straßenkonzert am Programm.

Beteiligt sich neben der Gastronomie auch der Einzelhandel?

In einem gewissen Umfang ja. In diesem Jahr beteiligen sich das Schuhhaus Rogg, der Alpenblick-Shop und die Kunstwerkstube am Sonntag mit einem "Tag der offenen Türe". Weiterhin zeigt das örtliche Autohaus Müller bei einer Autoshow seine Neuwagen und die Firma Thoma aus Amrigschwand wird ihre Rasenmäher und Schneefräsen präsentieren.

Welche Neuerungen gibt es in diesem Jahr?

Am Sonntag gibt es Vorführungen einiger historischer Handwerksberufe auf dem Kirchplatz der evangelischen Kirche wie Seiler, Korbflechter, Fossilienpräparator oder einem Stuckateur. Die Autoshow und die Präsentation der Rasenmäher und Schneefräsen wurden von der Poststraße auf den Kurhausplatz verlegt. Erstmals beteiligt sich die Jugendfeuerwehr mit einer Riesenrutsche am Kinderprogramm der Schlemmermeile. Pünktlich zum Fassanstich am Samstag will zudem eine Läufergruppe unserer Partnerstadt in Arradon/Frankreich das Dorf erreichen.

Zur Person

Wolfgang Heinen, 51, ist gelernter Koch und betreibt mit seinen Eltern das Wellnesshotel Nägele in Höchenschwand. Im Januar 2014 wurde er zum Vorsitzenden des Kurvereines gewählt, der die Schlemmermeile organisiert. Badische Leckereien, ein Sommernacht-Höhenfeuerwerk, ein Kinderpark mit Hüpfburg und Kinderschminken sowie ein vielseitiges musikalisches Unterhaltungsprogramm ziehen jedes Jahr Tausende Besucher ins "Dorf am Himmel". Heinen ist auch kommunalpolitisch engagiert und sitzt für die CDU im Gemeinderat.