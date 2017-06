Höchenschwand Zapfwellenverein Höchenwand feiert 25-jähriges Bestehen

Viele Traktorenfreunde folgen der Einladung zu einer Oldtimerausstellung nach Alltlisberg. Höhepunkt der Feier ist ein originelles Geschicklichkeitsturnier.

Höchenschwand (pic) Der Zapfwellenverein Höchenschwand feierte zusammen mit der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern auf dem Festplatz vor der Halle Attlisberg sein 25-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt stand ein Oldtimer-Traktorentreffen. Viele Freunde des Vereins, darunter die Traktorenfreunde der Grafschaft Hauenstein, der Traktorenclub Küssaberg oder die Lanz-Bulldog-Freunde aus Schaffhausen/Stühlingen, waren mit ihren alten Traktoren nach Attlisberg gekommen.

Rund 125 Oldtimerfahrzeuge, überwiegend aus den 1950er und 60er Jahren, konnten so von den Besuchern bewundert werden. "Wir waren sehr erfreut, dass unsere Einladungen so zahlreich angenommen worden sind", freute sich der Präsident des Zapfwellenvereins Konrad Schäuble. Dieser beteiligte sich ebenfalls mit einem alten "Kramer-Traktor" an der Ausstellung, mit dem er in den vergangenen Jahren schon viele Oldtimerfahrten unternommen hatte. Ab 13 Uhr organisierte der Verein ein "Traktoren-, Gaudi- und Geschicklichkeitsturnier", an dem sich viele Einheimische beteiligten. Sie mussten die Jugendlichen einen Rasenmäher Traktor mit Anhänger rückwärts durch einen schmalen Parcours steuern. Viele konnten dabei ihr fahrerisches Talent unter Beweis stellen.

Auf die Erwachsenen wartete eine besondere Herausforderung. Eine mit Wasser gefüllte Gießkanne war über ein Rollensystem mit einem langen Seil verknüpft. Das Seil wurde an einem Traktor befestigt. Nun musste der Fahrer mit sehr viel Gefühl am Gasfuß rückwärtsfahren, bis sich die Gießkanne über einem Trichter entleerte. War der Fahrer allerdings zu ungestüm, lief das Wasser daneben und der Fahrer wurde nass. Nur sehr wenige Traktorfahrer kamen trocken aus der Anlage. Bei dem warmen Sommerwetter war aber die Abkühlung durchaus willkommen.

Am späteren Nachmittag leerte sich dann die Ausstellungsfläche und die Fahrer machten sich mit ihren Oldtimern auf den Heimweg.