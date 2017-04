Höchenschwand "Wir sind alle mit viel Herzblut bei der Sache", sagt Sopranistin Bettina Kerth über das Ladies-Classic-Quartett

Im Interview spricht Sopranistin Bettina Kerth über das Konzert des Ladies-Classic-Quartetts am Ostersamstag, die Gründung des besonderen Quartetts und die bisherigen Erfolge.

Frau Kerth, seit wann besteht das Ladies-Classic-Quartett und wie haben sich die Mitglieder kennengelernt?

Wir sind seit dem Jahr 2012 zusammen und haben schon verschiedene Programme gestaltet und die unterschiedlichsten Stücke ausprobiert, die für unsere außergewöhnliche Kombination reizvoll sind. Man muss da sehr erfinderisch sein, beziehungsweise schon suchen und arrangieren, damit daraus etwas Besonderes wird. Die Mitglieder bestehen im Ursprung aus dem Duo „Arcopeggio“ mit der Harfenistin Birke Falkenroth und der Violinistin Eva-Maria Vischi sowie der Pianistin Zana Stradyna und mir. Früher hatten wir die Pianistin Silvia Ritter dabei, die aber aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste.

Sie feierten bei Ihren bisherigen Konzerten große Erfolge. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Zum einen ist es die wirklich außergewöhnliche Kombination der Instrumente in Verbindung mit der Stimme. Zum Erfolg tragen aber auch die Arrangements, die Präsentation mit einer heiteren Moderation und unsere Freude am Musizieren bei. Wir versuchen, in unserem Programm unbekannte und bekannte Stücke zu kombinieren.

Sie bieten ein Programm von anspruchsvollen Stücken der Klassik bis hin zur Moderne im neuen Gewand. Worauf dürfen sich die Konzertbesucher in Höchenschwand freuen?

Auf Spielfreunde und Hingabe an die Musik. Wir sind alle mit viel Herzblut bei der Sache und ich denke, das spürt auch unser Publikum. Wir möchten die Menschen mit unserer wundervollen Musik erreichen und mitreißen und ihnen einen Genuss aus Können, Spiel- und Lebensfreude, sowie kleinen Anekdoten aus der Welt der Musik bieten.

Was reizt Sie als viel beschäftigte Solokünstlerin an den Auftritten mit diesem Quartett?

Hier möchte ich das Musizieren mit besonderen Menschen nennen, die ich auch privat sehr mag. Alle Mitglieder des Quartetts sind Meisterinnen ihres Faches. Auf der Bühne befruchten wir uns gegenseitig, wir reagieren beim Musizieren aufeinander. Als Solokünstler hat man das nicht. Hinzu kommt, dass wir jetzt schon einige Zeit zusammen sind. Wir kennen uns und können uns aufeinander verlassen.

Wie kamen die Kontakte zum Kur- und Ferienort Höchenschwand zustande?

Das geht auf unsere liebe Agentin Ursula Neeff zurück. Wir suchen immer wieder Orte, bei denen wir glauben, dass unser Programm ankommen könnte und den Menschen Freude bereitet.

Das Konzert: Das Ladies-Classic-Quartett gastiert am kommenden Samstag, 15. April, um 20 Uhr im Haus des Gastes in Höchenschwand. Karten gibt es bei der Tourisinfo Höchenschwand, Telefonnummer 07672/48180 im Vorverkauf oder mit Gästekarte 17 Euro, Abendkasse 20 Euro.

Zur Person

Bettina Kerth aus Sinzig am Rhein hat nach dem Abitur 1982 Musik und Sport an der Universität Köln studiert. Es folgte von 1987 bis 1994 das Studium Operngesang an der Musikhochschule Karlsruhe. Neben Engagement an verschiedenen Theatern in Deutschland und Konzerten folgte eine freiberufliche Tätigkeit in Gesangspädagogik in München. Seit 2004 ist Bettina Kerth Referentin in der Führungsakademie BW und seit 2005 Mitglied im Bundesverband deutscher Gesangspädagogen.