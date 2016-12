Höchenschwand Wildecker Herzbuben begeistern bei Konzert im Höchenschwander Kursaal

Volksmusikstars wie die Schweizerin Liane oder Startrompeter Walter Scholz spielen sich bei der Show "Weihnachtszauber mit Herz" in die Herzen des Publikums

Höchenschwand – Die Wildecker Herzbuben, die Schwarzwaldfamilie Seitz, der Startrompeter Walter Scholz und der schweizer Volksmusikstar Liane gastierten mit der Show "Weihnachtszauber mit Herz" im Kursaal des Haus des Gastes. Die Fans belohnten die Auftritte ihrer Stars mit frenetischem Beifall. Im ersten Teil der Show präsentierten die Interpreten ihre jeweiligen Top-Hits. So sangen Johanna und Wendelin Seitz ihre Erfolgstitel "Meines Großvaters Uhr", "Halleluja" oder "Winterwunderwelt". Der 78-jährige Walter Scholz zeigte bei der "Sehnsuchtsmelodie" und einigen Welthits von Glenn Miller, dass er auch im hohen Alter noch seine Trompete beherrscht.

"Liane" sang sich mit ihren Schlagern "Ich lass nur Sonne in mein Herz", "Frühling am Lago Maggiore" und "Licht und Schatten" in die Herzen ihrer zahlreichen Fans. Den Saal zum Kochen brachten aber die schwergewichtigen "Wildecker Herzbuben" mit ihrem Erfolgstitel "Herzilein, du musst nicht traurig sein". Es brauchte gar keine Aufforderung der Vollblutmusiker Wolfgang Schwalm und Wilfried Gliem, denn schon bei den ersten Takten dieser bekannten Melodie sang der ganze Saal mit. Bei "Hallo, Frau Nachbarin" wurde geschunkelt und bei den Schlagern "Wir sind auf der Walz" oder "Ja, der Chianti Wein" standen alle auf und klatschten im Rhythmus der Musik.

In der Pause drängten sich die Besucher am Autogrammstand, wo Gelegenheit zu Gesprächen mit den Stars bestand. Im zweiten Teil der Show verbreiteten die Interpreten mit Liedern wie "Rudolf das kleine Rentier" oder "A Weihnachten wie's früher war" eine besinnliche Stimmung. Mit dem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied "Stille Nacht" verabschiedeten sich die Interpreten von ihrem begeistert applaudierenden Volksmusikfans.

