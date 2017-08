Höchenschwand "Viele Tiere gibt es zu sehen"- Interview mit Tourismuschef Sebastian Stiegeler über den nächsten Strohskulpturenwettbewerb

Auf einer Wiese gegenüber des Bauernmarkts in Frohnschwand gibt es vom 3. September bis 15. Oktober den inzwischen neunten Strohskulpturenwettbewerb zu bewundern. Auch einige Neuerungen warten auf die Besucher. Tourismuschef Sebastian Stiegeler spricht über das künstlerische Großereignis.

Herr Stiegeler, wie viele Skulpturen werden in diesem Jahr gezeigt?

Wir können erstmals 13 Strohskulpturen ausstellen. Ich freue mich sehr, dass sich mit der Jugendabteilung der Trachtenkapelle Höchenschwand eine weitere Jugendgruppe am Wettbewerb beteiligt. Die zwölf anderen Vereinehaben waren schon vor zwei Jahren dabei. Es sind dies der Zapfwellenverein Höchenschwand, die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, die Landfrauen vom Höchenschwanderberg, die Landjugend, die Narrenzunft Tannenzäpfle, der Sportverein, der Partnerschaftsverein Arradon/Höchenschwand, die katholische Frauengemeinschaft, die Guggenmusik Schorebord Krächzer, die Feuerwehr, der Tennisclub und die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern.

Gab es für die diesjährige Ausstellung ein Motto?

Unsere Vereine haben sich dagegen ausgesprochen. Sie wollten sich bei ihrem Wettbewerbsbeitrag nicht festlegen lassen, sondern frei entscheiden. Das hat für die Vereine den Vorteil, dass sie entsprechend den persönlichen und künstlerischen Möglichkeiten ihrer Vereinsmitglieder ans Werk gehen können.

Was ist neu in diesem Jahr?

Wir haben die Prämierung hinausgeschoben. Sie wird nun erst nach fünf Wochen, also am Samstag, 7. Oktober, um 15 Uhr stattfinden. Wir wollen damit den Besuchern mehr Zeit für die Abgabe ihre Stimmkarten einräumen. Bis zum 5. Oktober können die Besucher ihren persönlichen Favoriten auswählen. Die zwei Tage bis zur Prämierung brauchen wir, um die erwarteten 30 000 Karten auszuzählen. Neu ist auch, dass die Vereine dieses Mal ihren Wettbewerbsbeitrag bei den gemeinsamen Besprechungen offengelegt haben. Früher wurde darüber Stillschweigen bewahrt.

Auf welche Figuren können sich die Besucher denn freuen?

Zu sehen sind wieder verschiedene Tiere, wie ein Schmetterling, ein Bär, Schlangen oder die Zeichentrickfiguren Benjamin Blümchen, Biene Maja, oder "Waldorf und Statler" aus der Muppetshow. Aber auch ein Grammophon, ein Aquarium, ein Leuchtturm, ein Traktorenmuseum oder das Vereinswappen der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern werden zu sehen sein. Etwas Besonderes hat sich die Feuerwehr ausgedacht. Sie zeigen einen Rauchmelder in Aktion, mehr möchte ich aber da noch nicht verraten.

Was wird hier den Besuchern sonst noch geboten?

Wir arbeiten mit Hochdruck an unserem Rahmenprogramm. Neben der musikalischen Umrahmung der Eröffnung und der Prämierung wird es an den übrigen Wochenenden weitere Konzerte und Veranstaltungen geben. Geplant ist unter anderem ein Blasmusikwochenende, auch wird ein Landwirt aus Unteralpfen mit seinen Alpakas nach Frohnschwand kommen. Schon traditionell wird der Zapfwellenverein Höchenschwand mit seinen Oldtimer-Traktoren am 3. Oktober das Ausstellungsgelände besuchen. Auch werden wir einige historische Feuerwehrfahrzeuge zeigen. Es haben sich schon vier Fahrzeuge angemeldet. Vielleicht können wir ja auch, wie bei der Rathauseinweihung, den Feuerwehr-Schankwagen von Rothaus zeigen. Auch dieses Mal bieten die Landfrauen vom Höchenschwanderberg Gruppenführungen durch die Ausstellung an. Es gibt da schon einige Anfragen.

Gibt es beim Programm Neuerungen?

Natürlich, so werden wir, wie an der Schlemmermeile, Darbietungen alter Handwerksberufe in das Rahmenprogramm einbauen. Auch wollen wir dieses Mal speziell die Jugend ansprechen. Dafür planen wir am 2. Oktober ein Konzert mit den "Sidling Sisters". Es fehlt uns aber noch ein Verein, der die Bewirtung übernimmt.

Werden die Figuren auch wieder im Fernsehen zu sehen sein?

Ich rechne schon damit, dass unsere Ausstellung in der Abendschau des SWR gezeigt wird. Ein genauer Termin steht aber noch nicht, denn das Aufnahmeteam entscheidet doch immer sehr kurzfristig.

Wie sieht es mit den Printmedien aus?

Der SÜDURIER hat wieder die Medienpartnerschaft übernommen. Das Medienhaus unterstützt uns auch beim Drucken der Stimmkarten. Positiv überrascht hat mich, dass in der Zeitschrift "Naturenergie" mit einem Artikel auf unseren Wettbewerb hingewiesen wurde.

Zur Person

Sebastian Stiegeler (35), aus Grafenhausen, ist seit Juli 2012 Leiter der Touristinformation in Höchenschwand. Stiegeler gehört auch dem Gemeinderat in Grafenhausen an.