Höchenschwand Urlauber Gerhard Bischof zum 50. Mal in Höchenschwand

Urlauber Gerhard Bischof zum 50. Mal in Höchenschwand

Gerhard Bischof aus Kleinostheim verbrachte zum 50. Mal seinen Urlaub in Höchenschwand. Tourismuschef Sebastian Stiegeler ehrte den treuen Gast im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

Eine nicht alltägliche Gästeehrung konnte kürzlich Tourismuschef Sebastian Stiegeler in der Georgsklause vornehmen. Gerhard Bischof (79) aus Kleinostheim verbrachte zum 50. Mal seinen Urlaub im "Dorf am Himmel".

Bischof war dieses Mal mit seinem Sohn Ansgar und dessen Ehefrau Heidi angereist. Bei einer Kaffeerunde mit Gastgeber Frank Porten und dessen Enkel Alexander Villinger wies Bischof auf einige Besonderheiten der Zahl 50 hin. So könne er gleich mehrere Jubiläen feiern, denn neben seinem 50. Aufenthalt sei er genau vor 50 Jahren das erste Mal nach Höchenschwand gekommen lachte Bischof.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme bekam der gelernte Werkzeugmacher und spätere Zahntechniker einen Kuraufenthalt in Höchenschwand verordnet. Da ihm das "Dorf am Himmel" sehr gut gefiel, kommt er seither jedes Jahr für einen Kururlaub nach Höchenschwand.

Seine Liebe gelte aber nicht nur dem Dorf und der heilenden Wirkung des Höchenschwander Klimas, sondern auch der Schwarzwälder Kirschtorte, bekannte der treue Gast. In seiner Freizeit fertige er diese Torte ebenso liebevoll wie andere Leckereien an, denn sein absolutes Hobby sei die Konditorei. Diese Backkunst habe er aushilfsweise bei einem Nachbarn in seinem Heimatdorf erlernte und übe sie immer noch aus, erzählte Bischof.

Sebastian Stiegeler bedankte sich bei dem treuen Gast mit einem Gemälde des Heimatmalers Christian-Gotthard Hirsch, das dem 79-Jährigen sichtlich gefiel. "Es erinnert mich an meine ersten Reisen in den Schwarzwald", freute sich Gerhard Bischof. Gastgeber Frank Porten überreichte einen gut gefüllten Geschenkkorb mit heimischen Produkten des Bauernmarktes. In seiner Laudatio dankte er für die langjährige Treue von Bischof.