Höchenschwand Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern zeichnet langjährige Mitglieder aus

17 Ehrungen für langjährige aktive Mitgliedschaft zwischen fünf und 30 Jahren, sowie elf Ehrungen für passive Mitgliedschaft von 20 Jahren erfolgten bei der jüngsten Hauptversammlung der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern (TTG). Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft erhielten die Geehrten die Ehrennadel der TTG in Bronze mit Urkunde, für 20-jährige Mitgliedschaft gab es die Silberne Ehrennadel der TTG mit Urkunde. Für 30-jährige aktive Mitgliedschaft erhielten Manuela Böhler und Elisabeth Isele (in Abwesenheit) die Goldene Ehrennadel der TTG mit Urkunde. Für 20-jährige passive Mitgliedschaft erhielten die Geehrten die Bronzene Ehrennadel der TTG. Auf dem Bild die bei der Generalversammlung geehrten Mitglieder mit ihrem Vorsitzenden Bernd Vogelbacher und der neu gewählten Beisitzerin Marina Thoma. Von links: Manuela Böhler (30 Jahre), Susanne Schachner (20 Jahre), Helmut Tritschler (20 Jahre passiv), Matilda Schachner (fünf Jahre), Marina Thoma, neue Beisitzerin, Melissa Thoma (zehn Jahre), Bernd Vogelbacher, Vorsitzender, Marian Baumgartner (jeweils zehn Jahre) und Daniel Tasse (fünf Jahre). Die übrigen Ehrungen erfolgten in Abwesenheit der Geehrten. Bild: Herbert Schnäbele