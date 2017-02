Höchenschwand Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern aktiv bei Brauchtumspflege

Eindrucksvolle Bilanz bei der jüngsten Hauptversammlung. Ehrungen und Teilvorstandswahlen

Amrigschwand-Tiefehäusern (hsc) Der Rückblick auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr, zahlreiche Ehrungen sowie Teilvorstandswahlen kennzeichneten die Hauptversammlung der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern im Hotel Nägele in Höchenschwand. Es sei eine ganz besondere Hauptversammlung, denn die Trachtentanzgruppe werde in diesem Jahr 40 Jahre alt, betonte der Vorsitzende Bernd Vogelbacher. Er gab einen kurzen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der 38 Proben und Auftritte. Ein herausragendes Ereignis sei das Kreistrachtenfest gewesen, das trotz des umstrittenen Termins im Oktober dank der rund 100 Helfer zu einem vollen Erfolg geworden sei, resümierte Vogelbacher. Nach dem detaillierten Rückblick der Schriftführerin über alle Aktivitäten des Vereines berichtete Kassierer Willi Isele mit bemerkenswerten Umsätzen von einer soliden und ausgeglichenen Kassenlage. Ihm wurde von den Kassenprüfern Manuela Karthan und Thomas Selb eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Über die stolze Zahl von 40 Proben und Tanzauftritten bei Festen und Veranstaltungen in der Umgebung und sonstige Aktivitäten berichtete für die Kinder- und Jugendtanzgruppe deren Tanzleiterin Nadine Vogelbacher und Vorsitzender Bernd Vogelbacher gab zugleich als Tanzleiter der Erwachsenengruppe einen separaten Rückblick über deren Aktivitäten. Bei der Probenstatistik erhielt Manuela Karthan für ihren hundertprozentigen Probenbesuch eine Geschenk. Auch Vogelbacher selbst konnte auf einen hundertprozentigen Probenbesuch zurückblicken.

Bei den Teilvorstandswahlen wurde für die ausscheidende Beisitzerin Verena Rombach Marina Thoma neu in den Vorstand gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Hans-Peter Karthan, Schriftführerin Susanne Schachner, Beisitzerin Sabrina Tröndle, Beisitzer Patrick Vogelbacher, sowie die Kassenprüfer. Stefan Dorfmeister hatte bereits bei der Entlastung des Vorstandes das große Engagement des Vereins in der Dorfgemeinschaft sehr lobend erwähnt und die Verantwortlichen aufgefordert: "Macht weiter so". Mit dem Ausblick des Vorsitzenden auf das neue Vereinsjahr, sowie Grußworten des stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes Heimat und Volksleben, Gerhard Neugebauer, und der Gebietsobfrau Beate Hepp ging die Versammlung zu Ende.

Der Verein

Die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern e.V. wurd 1977 gegründet. Sie umfasst 38 Aktiv- und 206 Passivmitglieder. Die Aktiven gliedern sich in die Kindergruppe mit zehn Mitgliedern, die Jugendgruppe mit elf Mitgliedern und die Erwachsenengruppe mit 17 Mitgliedern. Bernd Vogelbacher war von 1984 bis 2000 Vorsitzender. Er hat das Amt seit 2008 erneut übernommen. Kontakt unter Telefon 07755/16 54.