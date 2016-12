Höchenschwand Trachtenkapelle spielt bei ihrem Jahreskonzert Klänge von Klassik bis Rock

Die Trachtenkapelle Höchenschwand präsentiert ihr Jahreskonzert. Das ausgewogene Programm begeistert das Publikum.

Mit Blasmusik auf hohem Niveau begeisterte die Trachtenkapelle Höchenschwand bei ihrem Jahreskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag im voll besetzten Kursaal. Unter dem Motto "Ein bunter Melodienstrauß" hatte Dirigent Markus Looss-Novak ein Programm aus traditioneller Marsch- und Polkamusik, sowie Hits aus der Rock-, Pop- Musical- und Schlagerwelt einstudiert. Durch das Programm führte charmant Martina Looss.

Den Konzertabend eröffneten die Musiker in Ausbildung unter der Leitung von Martin Zumkeller mit einem Weihnachtslied und dem "Junior Rock". Unter dem Beifall des Publikums stellte der Dirigent anschließend die Nachwuchsmusiker Marc Gutmann, Lea Ganzmann (Saxofon), Samanta Zumkeller (Klarinette), Rafael Honegg, Marcel Ostermann, Andrè Behringer (Trompete), Connor Hagenbucher und Ricardo Sportolaro (Schlagzeug) vor. Wegen Krankheit fehlte Carlos Kunkelmann (Posaune).

Markus Looss-Novak eröffnete mit dem Konzertmarsch "Arsenal Marsch" von Jan van der Roost schwungvoll den ersten Teil des Konzertabends. Das Thema "Liebe" beschrieb im Weiteren die Komposition "Concerto d'Amore" von Jacob de Haan. Mit einer konzentrierten Leistung bewältigten die Blasmusiker die rhythmischen Höchstschwierigkeiten eines Stückes, das die Stilrichtungen des Barock, Pop und Jazz musikalisch miteinander verbindet.

Ein Höhepunkt war dann aber der Auftritt von Maxi Looss, der mit dem bekannten Xylophon-Solo "Zirkus Renz" begeisterte. Den langanhaltenden Applaus des Publikums belohnte der Musiker mit einer kurzen Zugabe. Nach "Heaven", gesungen von Manfred Dobler, begeisterte Ludwig Kefer abermals mit der "Bayerischen Polka", einem Solo für Posaune von Georg Lohmann. Der erste Konzertteil ging mit dem Konzertmarsch "Marcia Augustana" von Kurt Gäble zu Ende. Hierbei übernahm der Stellvertreter des Dirigenten, Martin Zumkeller, die musikalische Leitung.

Mit der ruhigen Melodie "Mountain Wind" von Martin Scharnagel eröffnete Markus Looss den zweiten Konzertteil. Nach einem Medley bekannter Schlager von Peter Maffay stellte Cindy Stelzer bei dem internationalen Hit "Run" ihr Gesangstalent unter Beweis. Ein Höhepunkt des zweiten Konzertteiles waren aber die Hits des Musicals "Grease". Mit seinen gefühlvollen, aber auch rhythmischen Melodien beschreibt das Werk eine Liebesromanze im High-School-Milieu. Mit der Filmmusik "My Name is Nobody" von Ennio Morricone und der "Chodounska Polka" von Josef Poncar ging ein unterhaltsames Konzert mit vielen temporeichen Stücken zu Ende. Mit langanhaltendem Applaus bedankte sich das begeisterte Publikum für ein beeindruckendes Klangerlebnis. Als Dankeschön spielte die Trachtenkapelle drei weitere Zugaben.