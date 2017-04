Höchenschwand Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern trifft beim Konzert den Publikumsgeschmack

Konzert der TK Amrigschwand-Tiefenhäusern begeistert mit einem abwechslungsreichen Programm. Günter Berger und Herbert Ebner werden zun Ehrenmitgliedern ernannt.

Mit einem abwechslungsreichen Programm mit vielen Höchstschwierigkeiten begeisterte die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern unter ihrem Dirigenten Thomas Baumgartner am vergangenen Samstagabend beim Jahreskonzert im voll besetzten Kursaal.

Günter Berger und Herbert Ebner wurden vom Vorsitzenden der Trachtenkapelle, Patrick Schachner, zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie gehören seit 40 Jahren der Trachtenkapelle an. Für ihre 25-jährige aktive Ausübung der Blasmusik erhielten Michaela Dischinger, Nicole Baumgartner, Carmen und Norbert Eckert sowie Michael Welte die Ehrennadel des Blasmusikverbandes in Silber und eine Urkunde. (Wir werden über die Ehrungen noch berichten).

In seiner Begrüßung stellte Schachner die Jungmusiker Sina Baumgartner, Lorena Berger, Mira Schlegel, Alex Baumgartner, Niclas Brantner und Nicki Ketterer vor, bevor Herbert Ebner in verschiedenen Kostümen gewohnt informativer und humorvoller Weise durch den Abend führte.

Mit "Music Forever" des bekannten schweizer Musikers und Komponisten Christoph Walter öffnete Thomas Baumgartner das Konzert. Bei der schwungvollen Melodie bewiesen die Musiker mit ihrem dynamischen Spiel von Beginn an ihr großes Können. Ein erster Höhepunkt war dann die irische Folk Suite "Lord Tullamore" von Carl Wittrock, bei der Dennis Frommherz den Dirigentenstab übernahm. Bei dem rhythmisch gesetzten Werk mit vielen Tempowechseln bewies der begabte Musiker mit seinem straffen Dirigat sein großes Talent. Nach dem Flötensolo "Sketches for Flute", bei dem Julia Baumgartner mit ihrem fehlerfreien Vortrag alle Facetten dieses Instrumentes vorstellte, entführte Thomas Baumgartner mit "Selection from Les Misérables in die Welt des Musicals.

Dominik Ebner brillierte dabei mit dem gefühlvollen Trompetensolo "Ich träumte einen Traum". Mit der Konzertfantasie "Der Graf von Monte Christo" gingen die Musiker in die Pause.

Mit dem Rockmedley "Simply Red on Tour" startete das Orcheester in den zweiten Konzertteil. Michael Schachner sang anschließend im Stile von Sammy Davis Junior den bekannten Titel "Mr. Bojangles". Die Trachtenkapelle begleitete dazu im Big-Band-Sound. Für seine gelungene Interpretation dieses international bekannten Titels erhielt der Sänger stürmischen Applaus. Mit der Pop Polka "Sting meets Böhmisch-Mährisch" von Jiri Tesarik und dem Konzertmarsch "Kameraden für immer" von Jörg Bollin ging ein gelungener Konzertabend zu Ende. Die Trachtenkapelle bedankte sich für den lang anhaltenden Applaus mit einem von Jenny Tritschler und Simone Berger gesungen Medley bekannter Titel von Amy Whinehouse, sowie zwei Polkas.