Höchenschwand (pic) Zurzeit werden von der Touristinformation über einen Zeitraum von einem Jahr regelmäßig freitags am Kurhausplatz und bei der Marienkapelle Luftproben entnommen und die Feinstaubkonzentration sowie Grobstaub und Stickstoffdioxide gemessen. Die Proben gehen anschließend per Post an den Deutschen Wetterdienst (DWD) in Freiburg.

Um das Prädikat "Heilklimatischer Kurort" weiterhin tragen zu dürfen, muss sich die Gemeinde Höchenschwand einer regelmäßigen Prüfung unterziehen, bei der die bioklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse bewertet werden. Seit 1876 trägt "das Dorf am Himmel" das Prädikat Luftkurort und seit 1939 das höchste Prädikat "Heilklimatischer Kurort". "Diese Auszeichnung, die die bioklimatischen Verhältnisse im Ort widerspiegelt, wurde bisher in Deutschland nur 63 mal an Kurorte vergeben und stellt für Höchenschwand ein Alleinstellungsmerkmal dar", sagte Tourismuschef Sebastian Stiegeler. Das Prädikatisieren richtet sich nach den Vorgaben des Kurorte Gesetzes von Baden-Württemberg sowie den Bestimmungen des Deutschen Heilbäderverbades (DHV) und des Deutschen Tourismusverbandes (DTVB).

Für die Güte der Luft sind alle zehn Jahre Luftqualitätsmessungen durchzuführen, bei denen die Grob- und Feinstaub- sowie Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Luft bestimmt werden. Diese obligatorische Messung wird in diesem Jahr vom Deutschen Wetterdienst (DWD) durchgeführt. In den Bestimmungen des DHV und des DTV ist festgelegt, wie hoch die Konzentrationen von Stickstoffdioxid, Grob- und Feinstaubpartikeln in der Luft in Kurorten sein dürfe. "Für das höchste Prädikat "Heilklimatischen Kurort", gelten dabei strengere Richtwerte als für andere Kurorte", sagte Stiegeler. Auf Grund der guten Ergebnisse bei der letzten Messung im Jahre 2005/2006 und den teilweise eingetretenen Verbesserungen auf einigen Gebieten in Höchenschwand gehen Stiegeler und der DWD davon aus, dass die Messungen die sehr gute Luftqualität in Höchenschwand weiterhin bestätigen werden und deshalb Höchenschwand auch weiterhin das Prädikat "Heilklimatischer Kurort" tragen darf.