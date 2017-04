Höchenschwand Theatergruppe des Chörle lädt im April zum Lachen ein

Theaterabende der Theatergruppe des Chörles Amrigschwand finden am 16., 21. und 22. April in der Halle Attlisberg statt.

Theaterauffühung: Die Laienspieler der Theatergruppe des "Chörle" Amrigschwand proben seit einiger Zeit an dem bäuerlichen Schwank "Fast wie früher", der in diesem Jahr in der Mehrzweckhalle in Attlisberg gespielt wird. Die Aufführungen sind am Ostersonntag, 16. April, am Freitag, 21. April, und Samstag, 22. April. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass in die Halle ab 18.30 Uhr. Am heutigen Montag, 3. April, startet der Vorverkauf für reservierte Platzkarten bei der Kurverwaltung Höchenschwand, Telefonnummer 07672/481 80. Die Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro. Wie in jedem Jahr wird bei der Theateraufführung auch wieder eine Tombola angeboten. Bild: Stefan Pichler