Höchenschwand Suzanne König wird für 30 Besuche in Höchenschwand geehrt

Tourismuschef Sebastian Stiegeler ehrt die treue Touristin Suzanne König für den 30. Besuch in Höchenschwand. Ihr erster Aufenthalt dort war vor 14 Jahren.

Einen treuen Gast von Höchenschwand konnte kürzlich Tourismuschef Sebastian Stiegeler im Hotel "Fernblick" ehren. Suzanne König (73) verbrachte bereits zum 30. Mal einen Kurzurlaub im "Dorf am Himmel". Das erste Mal sei sie am 1. August 2003 mit ihrem Hund nach Höchenschwand gekommen. Den Hund habe sie im Juni davor völlig verängstigt aus dem Tierheim geholt. Er sei bis heute ihr liebster Begleiter, sagte Suzanne König.

Eigentlich habe sie Bedenken gehabt, mit einem Tier in ein Hotel zu gehen, aber von einem Kollegen vom Fressnapf in Bülach habe sie den Tipp für das "Fernblick" in Höchenschwand bekommen. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erzählte Suzanne König bei einer Tasse Kaffee. Alle seien so nett und freundlich zu ihr und dem Hund gewesen. Die Höchenschwander Luft, der Blick auf die Schweizer Alpen und die Ruhe in Höchenschwand hätten ihr ebenfalls sofort gefallen.

In der einen Woche habe sie beim Lesen herrlich entspannen können und auch den einen oder anderen Ausflug in die Umgebung unternommen. Mehrmals im Jahr sei sie in den Folgejahren für eine Woche gekommen und habe immer im "Fernblick" logiert, erzählte König. Ab 2011 habe sie sich für drei Jahre eine Wohnung in der Professor Wurm Straße gemietet: "Letztlich war mir das dann aber doch zu viel Arbeit und so habe ich die Wohnung aufgegeben und bin ab 2014 wieder im Fernblick abgestiegen." Ihre Liebe zu Höchenschwand habe sich auch auf die ganze Familie übertragen, die seither einmal im Jahr zu einer Geburtstagsfeier im Kurhaus zusammenkomme.

Sonja Porten, die in Vertretung ihres Ehemanns Frank den treuen Gast mit einer Kaffeerunde bewirtete, bedankte sich für die langjährige Treue mit einem Blumenstrauß und einem Geschenkkorb mit regionalen Produkten aus dem Bauernmarkt. Tourismuschef Sebastian Stiegeler überbrachte die Glückwünsche von Bürgermeister Stefan Dorfmeister und überreichte ihm ein Gemälde von Höchenschwand, gemalt vom Höchenschwander Heimatmaler Christian Gotthard Hirsch.