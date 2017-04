Höchenschwand Suppensonntag für sozialen Zweck

Erlös aus dem Suppensonntag der katholischen Frauengemeinschaft Höchenschwand geht als Spende für einen sozialen Zweck.

Die katholische Frauengemeinschaft Höchenschwand hatte Einwohner und Gäste zu einem Suppensonntag in das Gemeindezentrum "Erzbischof Oskar Saier" eingeladen. Die Besucher konnten unter vier schmackhaften Suppen auswählen, die kostenlos abgegeben wurden. Sie waren von Höchenschwander Gastronomen gespendet worden. Zusätzlich bot die Frauengemeinschaft Kaffee und selbst gebackenen Kuchen an. Auch die diesjährigen Kommunionkinder beteiligten sich mit dem Verkauf selbst bemalter Osterkerzen. Die Besucher bedankten sich für das Angebot mit einer Spende. Der Erlös wird von der Frauengemeinschaft und den Kommunionkindern für ein soziales Projekt gespendet. Annette Schmidt (links) und Beate Tasse beim Servieren einer Suppe an Anita Tröndle. Bild: Stefan Pichler