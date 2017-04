Höchenschwand Sopransängerin Lieselotte Zipfel singt seit 70 Jahren im Kirchenchor St. Michael

Sopransängerin Lieselotte Zipfel wurde im Ostergottesdienst für ihre 70-jährige Tätigkeit im Kirchenchor St. Michael geehrt. Dafür wurde ihr eine Ehrenkette überreicht, ihre Tochter und ihre Enkelin sangen zu ihren Ehren.

Höchenschwand (cl) Inzwischen sind 70 Jahre vergangen, seit Lieselotte Zipfel als junges Mädchen als Sopransängerin dem Kirchenchor St. Michael beitrat. Würdevoll und ergreifend wurde sie während des Ostergottesdienstes von Pfarrer Ivan Hoyanic mit einer Ehrenkette zu diesem seltenen Jubiläum geehrt und von der Vorsitzenden des Kirchenchores, Anni Vogelbacher, Dirigentin Gisela Satzer und einer großen Gratulantenschar mit liebevollen Umarmungen und weiteren Gaben gedankt.

„Von ganzem Herzen und mit tiefer Verneigung vor ihrem Lebenswerk als Chorsängerin, Kantorin und gläubigen Christin danke ich ihnen im Namen unserer beiden Gemeinden Höchenschwand und Häusern“, sagte Pfarrer Hoyanic über die Jubilarin Lieselotte Zipfel. „Als äußeres Zeichen unserer tiefen Dankbarkeit habe ich für sie eine Ehrenkette besorgt“, fügte er an. Während Pfarrer Hoyanic zurückblickte, fasste er es so in Worte: „Seit 70 Jahren singen sie in unserem Kirchenchor im Sopran. Unzähligen Gottesdienstbesuchern haben sie in dieser Zeit mit ihrem Gesang viel Freude bereitet.“ Sie habe viel erlebt, als echte Höchenschwanderin, als Kind ihrer großen Familie und als Chorsängerin im Kirchenchor. „Ich weiß“, hielt er inne, „die Musik, besonders die Kirchenmusik, ist in ihrer Familie Zuhause. Ihre Tochter Franziska Rogg ist unsere Organistin hier in Höchenschwand und Häusern“.

Lieselotte Zipfel singe zudem sehr oft als Kantorin, auch in Häusern, wie in der Osternacht. Dort wolle er ihr, kündigte Pfarrer Hoyanic an, während eines Gottesdienstes eine Urkunde überreichen. Während der Festmesse in Höchenschwand spielten zu ihren Ehren ihre Tochter Franziska Rogg (Orgel) und Enkelin Sophia Liebwein (Querflöte) eine Ehrenmelodie. Die Gesangskollegen zeigten ihre Verbundenheit mit „Die Himmel rühmen“ von Ludwig van Beethoven. Von ihren Enkelkindern, den Ministranten Sophia Liebwein und Christoph Rogg, wurde ihr die filigran gearbeitete Notenkette, ein Unikat, umgelegt.