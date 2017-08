Höchenschwand Sommer-Singwoche endet mit tollem Konzert und einem Abschied

Die Sommer-Singwoche in Höchenschwand ging mit einem beeindruckenden Konzert zu Ende. Zudem war es das letzte Konzert des Dirigentens und langjährigen Leiters Stephan Rauber, der an diesem Abend mit einem Gemälde von Christian Gotthard Hirsch verabschiedet wurde.

Höchenschwand (pic) Mit einem gut besuchten Konzert im Kursaal des Haus des Gastes ging am Freitagabend die 18. Internationale Sommer-Singwoche zu Ende. Der Abend stand unter dem Motto "Klassik, Pop und mehr". Der langjährige Leiter der Singwoche, Stephan Rauber, wurde am Abend von Tourismuschef Sebastian Stiegeler verabschiedet.

"Freunde der Sommersingwoche dürften verwundert festgestellt haben, dass unser diesjähriges Abschlusskonzert nicht in der Kirche, sondern im Kursaal durchgeführt wird, aber dieser Saal passt besser zu unserem überwiegend weltlichen Programm", sagte Stephan Rauber in seiner Begrüßung. In der bisherigen Tradition der Sommersingwoche startete Rauber mit dem sakralen Werk "Gott mag segnen", von Rodney Bambrick, gesungen vom gemischten Chor und dem nur von den Frauen gesungen Lied "Lascia Ch'io Pianga" aus der Oper "Rinaldo" vom G. F. Händel, in den Abend. Schon bei den ersten beiden Stücken überzeugten die beiden Chöre mit einer hohen Klangreinheit, einer sauberen Intonation und Dynamik.

Mit "The Sound of Silence" von Simon and Garfunkel wechselte der Chor in das Genre der Pop- und Filmmusik. Hier übernahm Birgitt Rogg, die zusammen mit Stephan Rauber die Singwoche leitete, den Dirigentenstab. Nach "Hallelujah" von Leonard Cohen sang der Chor in schwedischer Sprache den Titelsong "Gabriellas sang" aus dem Film "Wie im Himmel". Den Solopart sang hier die Sopranistin Silvia Reichmann. Reinhard Springer, Konrad Schuster und Heidi Sutter überzeugten als weitere Solisten bei dem Hit "Diana" von Paul Anka. Viel Beifall gab es danach für den Schlager der 60er Jahre "Let's twist again", bei dem Reinhard Springer und Konrad Schuster als Twisttänzer begeisterten.

Schon traditionell singen bei der Singwoche Silvia Reichmann und Birgitt Rogg im Duett. Sie gefielen mit dem Song "Remember" von Sarah Quartel. Viel Beifall gab es auch anschließend für Silvia Reichmann für deren überzeugenden Vortrag des Chansons von Marlene Dietrich, "Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre". Mit dem Jazztitel "Hymn to Freedom", dem Schlager "Hit the road Jack" und den afrikanischen Liedern "Bwana awabariki" und "Siyahamba" ging ein unterhaltsamer Konzertabend zu Ende. Für den langanhaltenden Applaus bedankten sich die Sänger mit dem bayerischen Mundartlied "Schad is', dass 's wahr is".