Höchenschwand Sommer-Festival: Chorverband Hochrhein gestaltet stimmungsvollen Abend

Höchenschwand – Der Chorverband Hochrhein hatte zu einem stimmungsvollen Abend mit viel Chorgesang ins Haus des Gastes eingeladen. Die teilnehmenden Chöre spannten bei der gute besuchten Verantaltung einen weiten musikalischen Boden von Volksliedern über unvergessene Evergreens bis zur Popmusik.

Nach der Begrüßung durch den Präsidenten des Chorverbandes, Reinhold Indlekofer, und einem Grußwort von Bürgermeister Stefan Dorfmeister stimmte der "Gemischte Chor Amrigschwand" unter der Leitung von Gisela Satzer, am Klavier begleitet von Franziska Rogg, mit vier Liedern des österreichischen Komponisten Lorenz Maierhofer auf den Abend ein. Für den reichlichen Applaus bedankte sich der Chor mit dem Zottelmarsch. In diesem von Mayerhofer komponierten Stück wird das musikalische Klischee einer biederen, dörflichen Marschmusik auf humorvolle Weise beschrieben.

Es folgte der Projektchor Männer Wehr/Rickenbach unter der Leitung von Claudia Moser. Nach dem Auftakt mit dem bekannten Schlager "Kum ba ya, my Lord" folgte ein Medley unvergessener Evergreens. Hier übernahm Ehrendirigent Berthold Völkle die Chorleitung. Bei Liedern wie "Warte, warte nur ein Weilchen", "Es war einem Frühlingstag im sonnigen Sorrent" oder "Sag beim Abschied leise Servus", sang und summte der ganze Saal mit.

Die Chorgruppe Rheintal mit Sängern der Gesangsvereine Unterlauchringen, Hohentengen, Kadelburg und dem Rheinheim stand unter der Leitung von Reinhold Indlekofer, am Klavier begleitete Martin Umrath. Die Sänger widmeten sich dem Thema Rhein- und Weinliedern. Bei den bekannten Schlagern "Die kleine Kneipe" und "Griechischer Wein" wurden die Sänger ebenfalls vom ganzen Saal unterstützt.

Ein Höhepunkt war sicher der Auftritt der Chorgruppe Dogern, die sich aus Sängern des Männerchors Bannholz, und den Männer Gesangsvereinen Birkingen, Liederkranz Dogern und Oberalpfen zusammensetzte. Der junge Dirigent Ulrich Thoma hatte mit "Rock my Soul", "Zeit ist ein Geschenk", "Ein Kompliment" und "Santiago" ein modernes aber auch schwieriges Programm vorbereitet. Man merkte den Sängern an, dass sie sichtlich Spaß an ihrem Auftritt hatten. Am Klavier begleitete Ulrich Tomm und bei "Santiago" die beiden Gitarristen Edi Thoma und Hubert Müller. Der Chor bedankte sich für den reichlichen Applaus mit einer weiteren Zugabe.

Den Abschluss des Abends bildete der Auftritt der Chorgruppe Klettgau, der Sänger der Gesangsvereine aus Grießen, Geißlingen und Rechberg angehörten. Unter der Leitung von Reinhold Indlekofer sangen sie Heimatlieder und nachdenkliche Arrangements wie "Wenn auch die Jahre vergehen" oder "Lebe deinen Traum". Gerne folgte das Publikum im Saal der Aufforderung des Präsidenten zum gemeinsamen Singen der Hymne aller Chöre, dem "Bajazzo". Der Chorabend in Höchenschwand war eine Werbung für die Chormusik im Landkreis.