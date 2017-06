Höchenschwand Singwoche in Höchenschwand

Wer gerne singt, kann vom 29. Juli bis 4. August 2017 an einer Sommersingwoche in Höchenschwand teilnehmen. Gemeinsam werden Stücke einstudiert, korrekte Atem- und Stimmführung eingeübt sowie Klang und Volumen der eigenen Stimme gesteigert.

Höchenschwand (pic) Wer gerne singt und gleichzeitig in einem harmonischen Ort Freizeit verbringen möchte, kann vom 29. Juli bis 4. August 2017 an einer Sommersingwoche in Höchenschwand teilnehmen. Schon seit über zwölf Jahren wird diese Veranstaltung erfolgreich im „Dorf am Himmel“ im Südschwarzwald durchgeführt. Die Teilnehmer kommen aus ganz Europa, vorwiegend aus Deutschland und der Schweiz. Sänger können dabei nach neuesten Erkenntnissen die Stimmbildung verbessern und weiterentwickeln. Das gesamte Projekt steht unter der musikalischen Leitung von Stephan Rauber, der Chorleiterin Birgit Rogg und der Korrepetitorin und Stimmbildnerin Heike Sandhöfner. Gemeinsam werden Stücke einstudiert, korrekte Atem- und Stimmführung eingeübt sowie Klang und Volumen der eigenen Stimme gesteigert. Wer will, kann gleichzeitig an einer Korrepetition für Solisten teilnehmen. Zum Ende der Singwoche gibt der Studienchor ein Abschlusskonzert am Freitag, 4. August, im Großen Saal im Haus des Gastes Höchenschwand. Das wohltuende Heilklima, die reizvolle Landschaft und die hervorragende Gastronomie in Höchenschwand bilden den Rahmen für eine erfolgreiche Arbeit an der eigenen Stimme, was ganz dem Konzept des damaligen Leiters Erwin Schnyder entspricht. Nur wo Körper und Seele sich wohlfühlen, kann sich die Stimme optimal entfalten.

Touristinformation Höchenschwand, Dr. Rudolf Eberle Str. 3, 79862 Höchenschwand, Telefon 07672/481 80. Infos im Internet: www.hoechenschwand.de