Höchenschwand Seltene Gästeehrung in Höchenschwand: Beatrice Helbling war schon 85 Mal da

Beatrice Helbling wird für ihren 85. Aufenthalt in Höchenschwand geehrt. Die Kurzurlaube dienen ihr als kreative Pause vom Alltag für die Anfertigung von Postkarten, die sie verkauft.

Eine nicht alltägliche Gästeehrung konnte kürzlich Tourismuschef Sebastian Stiegeler im Hotel „Fernblick“ vornehmen. Die 74-jährige Beatrice Helbling aus Riniken/Schweiz hielt sich hier zum 85. Mal für einen Kurzurlaub auf.

Eher durch Zufall hatte Beatrice Helbling ihre Liebe zu Höchenschwand entdeckt. „Im Winter 1993 wollte ich eigentlich nach Todtmoos fahren. Da aber die Straßen vereist waren, habe ich vorsichtshalber bereits in Höchenschwand eine Unterkunft gesucht“, erinnert sie sich. Frank und Sonja Porten konnten damals Beatrice Helbling in ihrem Hotel „Fernblick“ unterbringen. Da ihr der Ort und die Betreuung in dem ruhigen Hotel gut gefallen haben, sei sie danach immer wieder hier abgestiegen, erzählte Beatrice Helbling. Eine Besonderheit sei auch, dass sie seither immer in Zimmer 85 untergebracht worden sei, sagt Helbling und lacht.

Von den landschaftlichen Reizen von Höchenschwand hatte die Seniorin bei ihren Aufenthalten allerdings wenig gesehen, denn sie nutzte die Kurzurlaube zum Arbeiten. „Ich fertige Postkarten aus gepressten Blumen, die ich dann auf Ausstellungen in der Schweiz anbiete", erzählt Beatrice Helbling. Um sich ungestört und mit der nötigen Ruhe und Konzentration vorbereiten zu können und nicht durch Familie und Haushalt abgelenkt zu sein, verbringt sie deshalb mehrmals im Jahr Kurzurlaube im Hotel „Fernblick“. Das Zimmer 85 wurde mittlerweile zu ihrer zweiten Heimat. „Hier habe ich einen Blick auf meine Schweizer Alpen und werde durch das Personal verwöhnt", freute sie sich.

Personalchef Gerhard Wasmer vom Hotel bedankte sich im Namen von Frank und Sonja Porten bei dem treuen Gast mit einem Geschenkkorb mit heimischen Produkten. In seiner Laudatio würdigte dieser die Treue des Gastes zum Haus Porten und deren künstlerischen Fähigkeiten. „Die Blumenkarten sind so wunderschön, eigentlich viel zu schade, um sie nach dem Kauf weiter zu verschenken“, begeistert sich dieser. Auch Tourisuschef Sebastian Stiegeler lobte die Arbeiten der Schweizerin. „Das sind alles kleine Kunstwerke“, sagte er.

Den 85. Aufenthalt in Höchenschwand stufte dieser als rekordverdächtig ein. Es gebe nur sehr wenige Gäste von Höchenschwand, die diese Zahl erreichen. Er bedankte sich bei dem treuen Gast mit einem Einkaufsgutschein für Höchenschwand und wünschte weiterhin viel Gesundheit und Erfolg bei ihren Ausstellungen.