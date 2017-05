Höchenschwand Schwarzwaldkrainer reißen ihr Publikum mit

Die Schwarzwaldkrainer haben die Volksmusik-Fans im ausverkauften Kursaal begeistert. Die Zuhörer feierten ausgelassen drei Stunden lang zur bekannten Oberkrainermusik von Slavko Avsenik.

Höchenschwand – Einen großen Erfolg feierten die Schwarzwaldkrainer, eine Oberkrainer-Formation aus Löffingen, bei ihrem Konzert am Sonntagnachmittag im ausverkauften Kursaal des Haus des Gastes.

Die Schwarzwaldkrainer haben sich voll und ganz der Oberkrainermusik von Slavko Avsenik verschrieben. In der für diese Stilrichtung typischen Besetzung Trompete und Flügelhorn (Ewald Braun und Willi Kammerer), Klarinette (Rolf Riedlinger), Akkordeon (Michael Maier), Gitarre (Michi Probst), Bariton (Reini Kleinburger) und der Sängerin Bettina Luetzelschwab begeisterten die Musiker in Höchenschwand die zahlreichen Volksmusikfans.

"Fällt euch etwas bei uns auf?", fragte zur Begrüßung Willi Kammerer, der wie gewohnt mit seinen lockeren Ansagen beim Publikum gut ankam. Natürlich hatten die zahlreichen Fans der Gruppe sofort erkannt, dass der langjährige Klarinettist Günter Wagner fehlte und stattdessen der bisherige Rhythmusgitarrist Rolf Riedlinger an der Klarinette spielte. Wagner habe sich aufs Altenteil zurückgezogen. Dafür senke der Neue an der Gitarre den Altersdurchschnitt der Band gewaltig, sagte Kammerer bei der Vorstellung des jugendlichen Gitarristen aus dem Allgäu, Michi Probst.

Schon nach den ersten Takten des Titels "Stell dich ein auf Oberkrain" klatschten die Gäste im Rhythmus der Musik und so brauchte es danach gar keine Aufforderung von Willi Kammerer, dass der ganze Saal bei dem von Michael Maier gespielten mitreißenden Titel "Hey Mikel spiel uns eins" aufstand und lautstark zur Musik klatschte. In den folgenden drei Stunden erklangen im Kursaal weitere bekannte Lieder der Oberkrainer wie "Aus Böhmen kommt die Musik", "Auf der Autobahn", "Es ist so schön, ein Musikant zu sein" oder "Hinterm Hühnerstall", aber auch einige von Bandleader Michael Maier komponierte Lieder. Das Publikum sang, schunkelte oder klatschte dazu im Rhythmus der Melodien. Die Musiker bewiesen im Verlauf des Nachmittags nicht nur, dass sie alle exzellente Instrumentalisten sind, sondern begeisterten zusammen mit der Sängerin Bettina Luetzelschwab auch mit ihrem teilweise vierstimmigen Gesang.

Michi Probst zeigte bei dem Titel "Leo ist verliebt" ebenso seine solistischen Fähigkeiten auf der Gitarre, wie später Rolf Riedlinger, der auf der Klarinette mit dem von Avsenik komponierten "Hirtenlied" begeisterte. Für den lang anhaltenden, stehenden Applaus gab es am Ende des Konzertes mehrere Zugaben.