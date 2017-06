Höchenschwand Schwarzwald-Welt aus Stroh: Vorbereitungen für Wettbewerb im September laufen bereits

Alle zwei Jahren lockt der Stroh-Wettwettbewerb nach Höchenschwand. Dieses Jahr werden wieder 13 Vereine teilnehmen. Die Themen sind noch in der Entstehung.

Höchenschwand – Alle zwei Jahre ist Höchenschwand der Schauplatz eines besonderen Wettbewerbs. Unzählige meterhohe Skulpturen, angefangen von Schwarzwälder Kirschtorten über gestiefelte Kater, Pinguine und Eifeltürme, bis hin zu Hubschraubern und Segelbooten und vielem mehr thronen dann auf der Wiese vor dem Frohnschwander Bauernmarkt im "Dorf am Himmel". Alle haben sie einen Bezug zum heimatlichen Schwarzwald und allesamt werden sie aus Stroh gefertigt. 2017 ist es wieder soweit. Der September, wenn der Wettbewerb stattfindet, scheint noch weit weg zu sein. Trotzdem beginnen schon jetzt gedanklich-kreative Vorarbeiten.

"Die Zeit vergeht schnell und am Ende ist man doch wieder im Zugzwang", lacht Bernd Vogelbacher, Vorsitzender der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern und Sprecher der Höchenschwander Vereine. Man werde sich bald zusammensetzen und mögliche Themen besprechen, erklärt er. Besonders komme es auf die Größenverhältnisse an.

So musste die Kirsche auch zur Torte passen, als die Gruppe vor Jahren ihre acht Meter im Durchmesser messende Schwarzwälder Kirschtorte baute. Sechs Rundballen und rund 90 kleine Blöcke wurden damals für die Skulptur benötigt. Am Ende behalf man sich bei der Kirsche mit rot lackierten Wasserbällen.

"Ich finde es toll, dass man auch als kleinerer Verein bei der Aktion zur Bekanntheit der Gemeinde beitragen kann", sagt Vogelbacher. Dies war auch das Ziel, als Frank Porten im Jahr 2000, mitten in der damaligen Kur-Krise, auf die Idee dieses Alleinstellungsmerkmals für das "Dorf am Himmel" kam. Und tatsächlich: Die überregionale Berichterstattung trug dazu bei, dass mehr Menschen von Höchenschwand erfuhren. Ganz zu schweigen von der positiven Auswirkung auf die generationenübergreifende Vereinsarbeit. Mittlerweile werden Führungen und sogar Auftragsarbeiten aus ganz Europa angefragt. Ganze Busreisen finden ihr Ziel zu diesem Wettbewerb. Viele der Skulpturen halten Jahre und werden in der gesamten Gemeinde ausgestellt. Einige finden sogar ihren Weg in den Europapark, der als Hauptsponsor fungiert.

Dieses Jahr werden wieder 13 Vereine teilnehmen. Die Themen sind noch in der Entstehung. Zunächst müssen das Material und ein Ort zum Bauen gefunden werden. Oft reiche eine Scheune "und die Landwirte in der Umgebung sind uns auch wohlgesonnen", so Vogelbacher. Wolle man sehr langes Stroh, müsse man allerdings noch selber mit der Sense ran.

Die Trachtengruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Schon jetzt überlegt Vogelbacher, wie man dies in einer Skulptur ausdrücken könnte. Den Möglichkeiten sind theoretisch keine Grenzen gesetzt, jedoch: "Mit Sicherheit wird es kein Trachtenpaar. Für die filigranen Arbeiten sind eher die Landfrauen bekannt. Darum schnappen sie sich auch regelmäßig die vorderen Plätze", lacht Vogelbacher.

Der Wettbewerb beginnt am 3. September. Publikumsabstimmung und Prämierung finden am 7. Oktober statt. Der Sieger erhält einen Wanderpokal, gestiftet von der Brauerei Rothaus. Doch ungeachtet dessen, ob die Vereine mit Preisen ausgezeichnet werden, an Bekanntheit gewinnen sie jedes Mal, und auch an gelebter Vereinsarbeit.