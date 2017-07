Höchenschwand Schüler des Hochrhein-Gymnasiums bringen Stimmung in den Kursaal

Bei einem Konzert am Donnerstag konnte ein Schülerensemble des Hochrhein-Gymnasiums musikalisch auf ganzer Linie überzeugen. Das facettenreiche Programm, das die Jungmusiker dem Publikum boten, reichte von Klassik bis Pop.

Im Rahmen einer Mentoren-Ausbildung an der Schule hatte die Musikklasse eine Grundausbildung im Dirigieren erhalten und durften in den drei Ensembles (Orchester, Bigband und Chor) das Erlernte anwenden. Markus Funck, der die Ausbildung übernommen hatte, gab einige Hinweise zum Programm.

Der Abend begann klassisch mit der "Nussknacker-Suite" von Peter I. Tschaikowsky, hier dirigierte Celine Metzger, und zwei Werken von Georg Friedrich Händel, wobei Sina Spitznagel und Jessica Schmid den Dirigentenstab übernahmen. Das Ensemble in der Besetzung Streicher, Klarinetten, Flöten, Klavier und Bass überzeugte mit einem konzentrierten Vortrag und einem ausgewogenen Klang und erhielt dafür viel Beifall.

Nach einer kurzen Umbauphase folgte das Konzert der Bigband. Mit "Stolen Moments", einer Jazzkomposition von Oliver Nelson eröffnete Nathan Lauer diesen Konzertteil. Eingebaut in den Vortrag waren Soli von Nathan Lauer (Trompete), sowie weiteren Musikern wie Sofia Baumgartner am Altsaxofon. Es folgten unter der Leitung von Alisa Kuder "Little Darling", ein Arrangement im Count Basie-Stil und der Hit von Elton John "Can you feel the Love tonight", am Dirigat Tatjana Bergmann, Gesang Nola Ouambo. Das Orchester verabschiedete sich mit "I Wish" von Stevie Wonder. Hier übernahm wieder Nathan Lauer die musikalische Leitung. Für den anhaltenden Applaus bedankte sich die Bigband unter der Leitung von Stefan Zenth mit der Zugabe "Gospel John".

Zu einem Genuss für Auge und Ohr wurde der große Chor, musikalisch begleitet von Mitgliedern der Bigband. Es gab einen musikalischen Streifzug durch die Rock- und Popszene der 1980er bis heute. Choreographisch hatte Lehrerin Ulrike Ruppaner den Auftritt mit einstudierten Tanzschritten unterstützt. Man merkte den Sängerinnen und Sängern an, dass sie Spaß hatten beim Singen der Hits wie "Gimme Gimme" oder "Super Trooper" von ABBA, "How deep is your love" von den Bee Gees oder "Son of a Preacher Man" von Dusty Springfield. Auch die Chorleiterinnen ließen sich von der Stimmung anstecken und unterstützten mit viel Engagement den Auftritt des Chors.