Höchenschwand Schorebord Krächzer: Guggenmusiker sind bereits in Feierlaune

Die "Schorebord Krächzer" feiern ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer großen Party am 4. Februar.

Höchenschwand – Die Guggenmusik Schorebord-Krächzer feiert mit einer großen Jubiläumsparty am Samstag, 4. Februar, ihr 25-jähriges Bestehen. Fünf regional bekannte Guggenmusiken werden die Stimmung im Kursaal in Höchenschwand zum Kochen bringen. Einlass ist ab 20 Uhr.

Die Heimat der Schorebord-Krächzer ist der Höchenschwander Berg. Ihre Wurzeln liegen in der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. Unter dem Namen "Blech und Krach" nahmen seit 1982 einige Mitglieder dieser Blasmusik am Höchenschwander Fastnachtsumzug teil. 1992 gründete sich daraus die Guggenmusik "Schorebord-Krächzer". Der Name leitet sich ab von dem "Schore", einem Bergrücken unterhalb von Höchenschwand. Die Umgebung dieses Berges nennt man hier den "Schorebord". Von dort gelegenen Dörfern kamen und kommen immer noch die meisten Musiker unseres Vereines", sagte der Werbebeauftragte der "Schorebord-Krächzer", Benjamin Maier. Bis 2005 trat der Verein noch als Abordnung der Trachtenkapelle Amrigschwand – Tiefenhäusern auf. Seit der Gründungsversammlung am 20. Februar 2005 ist die Guggenmusik ein eingetragener Verein, mit komplett besetztem Vorstand. Die Mitgliederzahlen bewegen sich seit dieser Zeit konstant zwischen 40 und 60 Musikern. "Wir sind stolz darauf, dass heute noch fünf Gründungsmitglieder bei uns mitspielen", sagte Maier. Bis zu 15 Auftritte bei auswärtigen Fastnachtsumzügen und -veranstaltungen bewältigen die 60 Musiker mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren. "Dazu kommt noch als eigene Veranstaltung das alljährliche "Bergfäscht", ein beliebtes Guggenmusikertreffen in der Attlisberger Halle", zählt Maier auf.

Am Samstag, 4. Februar, soll das 25-jährige Bestehen im "Krächzer Dome" im "Haus des Gastes" in Höchenschwand gefeiert werden. Die Besucher dürfen sich auf die Auftritte der Guggenmusiken "Guggi-Bucher" aus Buch, "Ruinä-Dängler" aus Lauchringen, "Heavy Blechis" aus Stühlingen, "Gupfe-Fläxer" aus Bannholz und "Los Chrachos" aus Todtnau freuen. Zusätzlich werden das DJ-Team "DeNo featuring Waschbär" und die Tanzgruppen "Daintys", "Delicious" und "Splendids" für Stimmung sorgen. Besucher unter 16 Jahren haben keinen Zutritt.

Die Guggeband

Die Schorebord Krächzer wurden vor 25 Jahren gegründet. Vorsitzender ist derzeit Dominik Ebner, der auch die Öffentlichkeitsarbeit und Terminabsprachen übernimmt. Die musikalische Leitung der Guggenmusik hat Dirigent Jonas Villinger.

