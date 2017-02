Höchenschwand Schmutziger Dunschtig: Die Narren übernehmen die Macht in Höchenschwand

Bürgermeister Stefan Dorfmeister übergibt am Schmutzigen Dunschtig relativ kampflos den Rathausschlüssel an Jakob, den 59. von den Tannenzäpfle Höchenschwand.

Die Narrenzunft Tannenzäpfle übernahm am Schmutzigen Dunschtig traditionsgemäß die Regentschaft in Höchenschwand. Nach dem Schließen der Schule, standen Besuche im Kindergarten, der Sparkasse und bei der Kurverwaltung auf dem Plan, bevor gegen Mittag als letzte Station das Rathaus in Höchenschwand gestürmt wurde. Bürgermeister Stefan Dorfmeister leistete keine allzu heftige Gegenwehr und übergab mehr oder weniger kampflos den Rathausschlüssel an Jakob, den 59.

Der Neubau des Rathauses bestimmte in diesem Jahr die Reden von Zunftmeister Martin Hagenbucher und Stefan Dorfmeister. So meinte Martin Hagenbucher, dass das diesjährige Fastnachtsmotto "S Rathaus neu, wächst un gedeiht! Wem isch denn wohl des Alte g weiht" absolut zutreffend sei. Denn es wurde das letzte Mal im alten Rathaus gefeiert. Im Weiteren zitierte dieser einige Schlagzeilen, wie sie vermutlich nach der Einweihung des neuen Rathauses in der Tagespresse zu lesen sein dürften: "Was früher durchdacht war, muss heute nicht mehr richtig sein! Die "Ruhenden" wurden vom Kurhausplatz zum neuen Rathaus umgesetzt, wo sie besser zur Arbeitsleistung des Rathausteams passen."

Aber auch andere Themen könnten die Schlagzeilen bestimmen, meinte der Zunftmeister. So werde die Presse berichten, dass der Bürgermeister und die Feuerwehr zukünftig den Hubschrauber für einen geplanten Landeplatz der Björn-Staiger-Stiftung in Höchenschwand mitbenutzen dürften. Besonders viel traut Hagenbucher dem Höchenschwander Pfarrer Ivan Hoyanic zu. So könnte eine Schlagzeile lauten: "Kölner Dom nach Höchenschwand umgesetzt!"

Stefan Dorfmeister berichtete von seiner Doppelfunktion als Rathauschef und Handwerker, denn das neue Rathaus habe von ihm in beiden Funktionen schon viele Überstunden gefordert. Damit die Narren zukünftig das neue Rathaus finden würden, lasse er Wegweiser an allen gefällten Bäumen anbringen. Auch wolle er eine neue Hausordnung erlassen, wonach zukünftig die Narren nur noch in Hausschuhen den Neubau betreten dürften. Mit ein paar Anmerkungen zur Nachbargemeinde Häusern schloss der entmachtete Rathauschef seine Ausführungen und lud die Narren zum Gulasch- und Kuttelnessen ein.