Höchenschwand Schlagerlegende Tony Marshall haut im Kursaal Höchenschwand auf die Pauke

Seit 60 Jahren ist er auf der Musikbühne unterwegs: nun gibt der beliebte Entertainer seine Abschiedstournee und machte dabei auch im Dorf am Himmel halt. Mit einem bunten Querschnitt seiner größten Hits verbreitete Tony Marshall im Kursaal beste Stimmung.

Höchenschwand – Freunde der Volks- und Schlagermusik kamen voll auf ihre Kosten beim Abschiedskonzert von Tony Marshall im vollbesetzten Kursaal im „Haus des Gastes“. Der bekannte Stimmungsmacher der Nation sagte bei seiner Abschiedstournee nach 60 Jahren auf der Bühne im Kursaal „Danke“. Mit einem Querschnitt seiner Hits von „Schöne Maid“ bis „Bora Bora“ brachte er den Saal zum Kochen.

Den ersten Teil des Konzertes bestritten die „Ladiner“ mit dem Akkordeonisten und Keyboarder Otto und dem Sänger Johann. Dieser stellte bei diesem Konzert auch seine Tochter, die Sängerin Nicole Stuffer, vor.

Wie gewohnt sang das Duo aus Südtirol von ihrer Liebe zu ihrer Heimat und den Bergen. Nicht fehlen durfte in dem Programm ihr wohl bekanntester Schlager, der Siegertitel des Grand Prix der Volksmusik aus dem Jahre 2004 „Beuge dich vor grauen Haaren“ und der Welthit „La Montanara“, den sie auch als Zugabe am Schluss „ganz ohne Strom“ vortrugen. Nicole Stuffer gefiel im Duett mit ihrem Vater mit bekannten Schlagern wie „Lady Sunshine“, „Du gehst fort“ oder dem Hit von Udo Jürgens „Ich wünsch Dir Liebe ohne Leiden“. Aber auch als Solistin überzeugte das junge Gesangstalent. So stellte sie einige Schlager ihrer aktuellen CD „Wenn Herzen sich berühren“, vor. Den zweiten Konzertteil übernahm dann Tony Marshall, der in diesem Jahr seinen 79. Geburtstag feiern konnte. Der beliebte Entertainer begeisterte mit seiner immer noch kräftigen Stimme bei Schlagern wie „Schöne Maid“, „Ich fang für Euch den Sonnenschein“ oder „Rote Rosen“ die Schlagerfreunde im Kursaal. Unterstützt wurde er am Nachmittag von seinem Sohn Pascal, der sein Gesangstalent vom Vater geerbt hat und sich mit Schlagern der 50er Jahre wie „Ich hab mich so an dich gewöhnt“ oder „Tanze mit mir den Morgen“ in die Herzen der Generation 70 Plus sang. Im Duett mit seinem Vater begeisterten beide am Ende des Konzertes mit Welthits wie „Oh happy Day“ und „Sierra madre“. Die rund 400 Schlagerfreunde verabschiedeten Tony Marshall und seinen Sohn mit langanhaltendem, stehendem Applaus.