Höchenschwand Sänger feilen bei 18. Sommersingwoche wieder an ihren Stimmen

Sänger feilen bei 18. Sommersingwoche wieder an ihren Stimmen

Bei der 18. Internationalen Sommersingwoche in Höchenschwand steht die Ausbildung einer guten Stimme im Vordergrund. Die zahlreichen Teilnehmer kommen überwiegend aus dem südbadischen Raum und der Schweiz.

Die 18. Internationale Sommer-Singwoche startete mit einem Empfang im Foyer der Grund- und Werkrealschule durch den Tourismuschef Sebastian Stiegeler. Neben dem gemeinsamen Singen liegt ein Schwerpunkt der Woche in der Ausbildung der Stimme. Die "Stimmbildung" werde in diesem Jahr von Stefan Rauber übernommen, da die Gesangspädagogin Heike Sandhöfner kurzfristig ausgefallen sei, informierte Sebastian Stiegeler bei der Bekanntgabe des Wochenprogramms. Höhepunkt der Singwoche ist ein Abschlusskonzert am Freitag, 4. August, 20 Uhr, im Kursaal.

Er freue sich wieder 28 Teilnehmer begrüßen zu können, darunter auch viele "bekannte Gesichter". Dies zeige den großen Stellenwert dieser von Erwin Schnyder ins Leben gerufenen Veranstaltung, sagte Sebastian Stiegeler. Wie im vergangenen Jahr kommen die Sängerinnen und Sänger überwiegend aus dem südbadischen Raum und der benachbarten Schweiz.

Stephan Rauber, der zusammen mit Birgit Rogg die Singwoche vorbereitet hatte und als Dirigent die verschiedenen Chöre leitet, gab in seiner Begrüßung einige Hinweise zur Literatur die für das Abschlusskonzert einstudiert wird. "Wir werden in diesem Jahr ein eher weltliches Programm singen. Das wurde auch von den Teilnehmern der vergangenen Jahre so gewünscht", sagte Rauber.

Nach dem Empfang stand die erste Übungsstunde mit Stefan Rauber auf dem Programm. Er forderte die Sängerinnen und Sänger zunächst auf, sich in lockerer Runde um das Klavier zu versammeln. Nach einigen gymnastischen Übungen ließ er von der Gruppe mehrmals eine Oktave in verschiedenen Tonlagen singen. Darauf aufbauend übte Rauber mit der Gruppe das Atmen beim Singen durch Nase und Mund. Es folgten Übungen zum Öffnen des Kiefers und dem Einsatz der Muskulatur beim Singen. Bis zum Abschlusskonzert am Freitag werden die Sänger noch Übungen zur "Stimmbildung" mit Stefan Rauber machen.