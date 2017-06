vor 3 Stunden Stefan Pichler Höchenschwand Reinhold Indlekofer im Interview: "Es gibt musikalische Leckerbissen"

Unter dem Motto „Sommer-Festival der Chöre“ laden am Samstag, 24. Juni, um 19 Uhr der „Gemischte Chor Amrigschwand“ und der Chorverband Hochrhein zu einem stimmungsvollen Abend in den Kursaal im „Haus des Gastes“ in Höchenschwand ein. Interview mit Reinhold Indlekofer, Präsident im Führungsduo im Präsidium des Chorverbandes Hochrhein.