Höchenschwand Rat segnet Haushalt ab

Der Gemeinderat Höchenschwand stimmte den Zahlen der Haushaltssatzung zu. Nur bei der Wasserversorgung braucht die Gemeinde einen Kredit

Keine Änderungsvorschläge hatte der Gemeinderat beim Beschluss des Haushaltes 2017. Er stimmte den Zahlen der Haushaltssatzung für die Gemeinde, den Wirtschaftsplänen für die Wasserversorgung und den Kurbetrieb bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Vor zwei Wochen hatte das Gremium die vorgelegten Zahlen beraten.

Der Haushaltsplan sieht Einnahmen und Ausgaben von je 7,56 Millionen Euro vor. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 5,56 Millionen und auf den Vermögenshaushalt 1,99 Millionen. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung geht von Einnahmen und Ausgaben von je 1,35 Millionen Euro aus, wovon auf den Erfolgsplan 513 900 Euro und den Finanzplan 835 300 Euro entfallen. Für notwendige Investitionen in die Wasserversorgung will die Gemeinde in diesem Jahr einen Kredit von 400 000 Euro aufnehmen.

Der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb sieht Einnahmen und Ausgaben von je 1,91 Millionen Euro. Hiervon entfallen auf den Erfolgsplan 1,17 und den Finanzplan 739 905 Euro.

Die größten Investitionen entfallen in diesem Jahr auf die Sanierung der Panoramastraße mit einem Kostenaufwand von 995 000, den ersten Bauabschnitt für den Um- und Neubau der Kläranlage Heppenschwand von etwa 400 000 und die Kanalnetzerweiterung für das Gewerbegebiet Tiefenhäusern von rund 140 000 Euro.

"Ich hoffe, unser gestellter Antrag auf Fördermittel beim Regierungspräsidium Freiburg wird positiv beschieden, damit die geplante Sanierung der Panoramastraße in Angriff genommen werden kann", sagte Bürgermeister Stefan Dorfmeister. Von der Gemeinde wird der Haushalt 2017 nun dem Kommunalamt zur Genehmigung vorgelegt.

Die Gemeinde Höchenschwand investiert 2017 1,9 Millionen Euro (2016: 2,43 Millionen). In den Rücklagen standen 2016 zum 31. Dezmeber 1,48 Millione, Ende 2017 wqird mit 1,05 Millionen gerechnet. Der Schuldenstand betrug 2016 in der Gemeinde 1,54 Millonen, bei der Wasserversorgung 838 026 und beim Kurbetrieb 757 408 Euro. Gesamt sind dies 3,14 Millionen Euro. Zum Ende des laufenden Jahres wird laut Haushaltsplan mit einem Schuldenstand von gesamt 3,3 Millionen gerechnet. Gemeinde 1,45 Millionen, Wasserversorgung 1,15 Millionen und Kurbetrieb 713 908 Euro. Die Prokopfverschuldung beträgt im laufenden Jahr 1232 Euro, im vergangenen Jahr waren es noch 1324 Euro.