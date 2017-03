Höchenschwand Pfarrer Ivan Hoyanic: "Ich mag die Spiritualität in der Bewegung"

Pfarrer Ivan Hoyanic von der Kirchengemeinde St. Michael Höchenschwand unternimmt vom 26. Juni bis 26. Juli zum vierten Mal eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg.

Herr Pfarrer Hoyanic, welche Bedeutung hat das Pilgern für Sie?

Ich war gerade vier Jahre alt, als ich mit meinen Eltern und Verwandten in der Nähe meiner Heimatstadt in Kroatien das erste Mal eine Pilgerreise von 40 Kilometer zu einem Marienwallfahrtsort unternommen habe. Seit jener Zeit habe ich Pilgerreisen zu allen großen Wallfahrtsorten auf der ganzen Welt unternommen. Auf dem Jakobsweg war ich bereits als Student unterwegs. Als ich vor einigen Jahren meine Reisen in die Berge des Himalaya aufgegeben habe, entdeckte ich das Pilgern auf dem Jakobsweg wieder neu für mich.

Gibt es neben den religiösen Motiven auch andere Gründe für ihre Pilgerreisen?

Nein, alle meine Pilgerreisen habe ich ausschließlich aus religiösen Gründen unternommen, denn ich bin ein gläubiger Pilger. Wenn ich unterwegs bin bete ich morgens und abends und besuche, soweit dies möglich ist, die Wallfahrtsgottesdienste am Ende einer Tagesetappe.

Abgesehen von ihrer Pilgerreise als Student besuchen sie in diesem Jahr bereits das vierte Mal die Kathedrale in Santiago de Compostela mit der Grabstätte des Apostels Jakobus. Wandern Sie stets auf der gleichen Route?

Nein, ich starte immer in einer anderen Region in Spanien. Meine erste, kürzere Pilgerreise, führte von Leon nach Santiago de Compostela. Ein Jahr später pilgerte ich 800 Kilometer auf den sogenannten Camino "France" von Saint-Jean-Pied-de Port nach Santiago de Compostela. Im letzten Jahr benutzte ich den weniger bekannten alten Pilgerweg über den Somportpass nach Navarra und Gastilia bis Leon. Hier mündet dieser Weg in den Camino "France" nach Santiago de Compostela. Ein Schwerpunkt dieser Reise waren die alten Klöster in der Provinz Aragón, wo ich mein Wissen über die romanische Kunst vertiefte.

Und in diesem Jahr?

Dieses Mal will ich von Santander aus die Küstenroute benutzen. Ich habe insgesamt 30 Tagesetappen zwischen 25 und 30 Kilometer geplant. In Ribadesella werde ich einen Abstecher nach "Cangas de Onis" unternehmen, wo ich vier Tage bleiben werde. Ich werde dort den Ort "Cavadonga" besuchen, wo im Jahre 718 oder 722 nach Christus die große Schlacht gegen das islamische Heer der Mauren geführt wurde. Dieser Ort ist ein Nationalheiligtum der Spanier, denn damals siegten das erste Mal die Christen über die Muslime. Im Gedenken an dieses Ereignis wird im nächsten Jahr in Cavadonga ein großes Jubiläumsfest gefeiert. Ich selbst will aber bereits in diesem Jahr diesen heiligen Ort besuchen.

Welche Erfahrungen haben sie bei ihren vielen Pilgerreisen gemacht?

Zum einen sind solche Reisen gut für die Seele und den Leib. Ich mag die Spiritualität in der Bewegung. Auf meinen Etappen von täglich bis zu 30 Kilometer meditiere ich. Natürlich begegne ich auch Pilgern aus vielen anderen Ländern. Bei den gemeinsamen Wanderungen kommt es immer wieder zu einem Gedankenaus tausch.

Was war ihr eindrücklichstes Erlebnis auf dem Jakobsweg?

Ich habe einen Mann getroffen, der an beiden Beinen eine Prothese trug. Dieser hatte bei einem Unfall beide Beine verloren. Aus Dankbarkeit, dass er am Leben geblieben ist, hat er unter größter seelischer und körperlicher Anstrengung, gestützt auf zwei Stöcken, den Weg nach Santiago zurückgelegt. Ich war eine Zeitlang mit ihm unterwegs. Das hat mich doch sehr berührt.

Fragen: Stefan Pichler