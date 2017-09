Höchenschwand Pater Zacharias aus Indien sagt: Ich wollte Medizin studieren

Pater Zacharias ist seit 25 Jahren regelmäßig in Höchenschwand, um für die Arbeit seiner Mission in Indien um Spenden zu bitten. Im Interview schildert er seine Erfahrungen.

Herr Alavanal, wie kamen die Kontakte zu Höchenschwand zustande?

Als Sekretär der Missionary Congregation of the Blessed Sacrament (MCBS) wurde ich 1988 für zwei Jahre nach Deutschland geschickt, um mit meinem Gehalt die Mission zu unterstützen. Ich kam als Kaplan nach Bad Krozingen. Dort arbeitete ich mit Pfarrer Grünling zusammen. Als dieser nach Höchenschwand wechselte, habe ich die Gemeinde kennengelernt und in den vergangenen 25 Jahren viele persönliche Kontakte geknüpft. Seit dieser Zeit wird meine missionarische Tätigkeit in Indien regelmäßig mit Spenden aus Höchenschwand unterstützt.

Wie sind die Lebensbedingungen in Indien?

In Nordindien sind sie schlechter als im Süden, wo ich aufgewachsen bin. Viele Menschen im Norden sind Analphabeten, abergläubisch und fanatisch. Im Süden leben die meisten „Thomas Christen“. Hier soll der heilige Thomas an Land gegangen sein, wo er auch getötet wurde. In der Provinz Kerala leben 30 Prozent Christen, 30 Prozent Muslime und 40 Prozent Hindus. Sie verstehen sich aber untereinander sehr gut.

Warum sind Sie eigentlich Pfarrer geworden?

Nach dem Abitur wollte ich Medizin studieren, aber ein entscheidendes Erlebnis hat meine Pläne geändert. Als junger Mensch war ich spätabends mit dem Zug unterwegs; es hatte geregnet. Einige Reisende im Zug hatten ihr Essen mitgenommen und die Reste für die Hunde nach draußen geworfen. Ich konnte dabei einige schmutzige Kinder beobachten, die den Hunden diese Essensreste wegnehmen wollten. Offenbar waren sie sehr hungrig. So etwas hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Damals bin ich zu unserem Pfarrer in die Mission gegangen und habe ihm meine Erlebnisse erzählt. Der Pfarrer hat dann zu mir gesagt: „Gott ruft dich!“ Daraufhin habe ich in Kerala Theologie studiert.

Welche Projekte unterstützt die MCBS?

Unsere Pater arbeiten in Indien, in Afrika, den USA, Italien, der Schweiz oder in Brasilien. Ich selbst war viele Jahre als Missionar tätig und habe beispielsweise am Aufbau von zwei Waisenhäusern für Mädchen in der Region Kanakata mitgewirkt. Heute gibt es dort an allen Missionsstationen fünf solcher Waisenhäuser. Die MCBS hat aber auch viele Kindergärten aufgebaut und Erzieherinnen ausgebildet, die die Kinder unterrichteten. Heute wurden diese Einrichtungen vom Staat Indien übernommen.

Kümmert sich die MCBS nur um Kinder und Waisen?

Nein, unsere Organisation unterstützt auch Alte und Behinderte. Ein interessantes Projekt ist der Aufbau von Selbsthilfegruppe für Frauen.

Was lernen die Frauen in diesen Selbsthilfegruppen?

In Indien entscheidet immer der Mann in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens. Die Frau kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. In diesen Selbsthilfegruppen bringen wir den Frauen den Umgang mit Geld bei. So dürfen die Frauen kleinere Beträge zur Bank bringen und das Geld sparen. Nach einer gewissen Zeit sammelt sich so ein gewisser Betrag an, den die Frauen untereinander gegen Zinsen verleihen können. Die Frauen kümmern sich um die Rückzahlung und sehen dabei, dass ihr kleines Vermögen wächst. Über den Umgang mit Geld erhalten die Frauen eine gewisse Selbstständigkeit.

Welche Projekte werden beispielsweise in Afrika gefördert?

Das Grundproblem in Afrika ist die fehlende Ausbildung. So bauen wir in Tansania zehn Kindergärten und Grundschulen auf, die in den nächsten 25 Jahren über weiterführende Schulen ergänzt werden sollen. Auch eine Universität soll entstehen. Wir wollen dort Lehrer ausbilden, gewissermaßen als Hilfe zur Selbsthilfe.

Zur Person

Pater Zacharias Alavanal(69) wurde in Kerala in Südindien geboren. Nach seiner Schulzeit absolvierte er das Priesterstudium in Kerala und wurde 1966 in der Diözese Pala zum Priester geweiht. Im Jahre 1983 beendete er seine Theologiestudien in Rom mit der Promotion. Viele Jahre laang war Pater Zacharias Missionar, auch lehrte er Theologie am Priesterseminar in Zentralindien. Die Missionary Congregation of the Blessed Sacrament (MCBS) in Indien wird seit 25 Jahren unterstützt von den katholischen Frauengemeinschaften in Höchenschwand und Häusern, den Landfrauen und Privatpersonen. Aber auch Pfarrer Ivan Hoyanic von der Kirchengemeinde St. Michael unterstptzt die Arbeit von Pater Zacharias und der MCBS.