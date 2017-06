Höchenschwand Partnerschaft steht im Vordergrund: Gemeinsame Sitzung in Arradon

Die Hauptthemen der gemeinsamen Sitzung der beiden Partnerschaftskomitees der Gemeinden Höchenschwand und Arradon sind die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Jumelage in Höchenschwand im nächsten Jahr und die Organisation und Durchführung des dritten Staffellaufes von der Bretagne ins "Dorf am Himmel".

Höchenschwan/Arradon – Die Gemeinden Höchenschwand und Arradon verbindet nicht nur eine bald 30-jährige Partnerschaft, sondern auch, dass sich gerade ihre Dorfkerne sichtbar verändern. So steht in Höchenschwand der Neubau des Rathauses kurz vor seiner feierlichen Einweihung, in der bretonischen Partnergemeinde wird zurzeit der Kirchplatz im Zentrum des Ortes aufwendig saniert. Auch davon konnten sich die 30 Mitglieder einer Höchenschwander Reisegruppe während ihres viertägigen Aufenthalts ein Bild machen.

Neben einer Abordnung des Partnerschaftskomitees mit der Vorsitzenden Nicole Heilmeier waren in diesem Jahr auch Mitglieder des Tennisclubs Höchenschwand und der Kolpingfamilie Höchenschwand/Häusern angereist. Auf dem Besucherprogramm standen mehrere Ausflüge, Kontakte zum Tennisclub Arradon, gemeinsame Abendessen und als Höhepunkt die Teilnahme an der alle zwei Jahre stattfindenden, beeindruckenden "Semaine du Golfe du Morbihan". Hier durchkreuzen mehr als tausend Segelschiffe die Meeresbucht vor Arradon.

Die Hauptthemen der gemeinsamen Sitzung der beiden Partnerschaftskomitees waren die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Jumelage in Höchenschwand im nächsten Jahr und die Organisation und Durchführung des dritten Staffellaufes von der Bretagne ins "Dorf am Himmel". Die Läufer werden zum Fassanstich der diesjährigen Schlemmermeile am 12. August erwartet.

Der erste Staffellauf fand bereits vor 22 Jahren statt, zuletzt nahmen die Läufer aus Arradon diese sportliche Herausforderung 2014 an. 26 Läufer werden am 5. August in Arradon starten und in mehreren Etappen die rund 1150 Kilometer bis nach Höchenschwand zurücklegen. Die letzte Etappe über 80 Kilometer vom elsässischen Altkirch bis ins "Dorf am Himmel" soll nachts zurückgelegt werden, damit die Läufer pünktlich zur Eröffnung der Schlemmermeile in Höchenschwand eintreffen. Nicole Heilmeier vom deutschen Partnerschaftskomitee plant für diesen Streckenabschnitt eine deutsche Begleitung. "Wer sich den Lauf nicht zutraut, kann auch mit dem Rad oder dem E-Bike fahren", sagte Heilmeier lachend. "Übrigens sind dieses Mal auch zwei Läufer am Start, die bereits 1995 beim ersten Staffellauf 1995 dabei waren. Für die Jubiläumsfeierlichkeiten vom 10. bis 13. Mai 2018 wird eine große Delegation aus Arradon nach Höchenschwand anreisen, darunter auch Musik-und Tanzgruppen. Wie die Vorsitzende des bretonischen Komitees, Denise Cloerec in der Sitzung informierte, habe sie bereits viele Vereine aus Arradon angeschrieben, um für den Besuch zu werben. Bislang sei die Reaktion noch verhalten. Das Programm steht bereits: Nach der Anreise am Donnerstag gibt es am Freitag einen großen Festabend im "Haus des Gastes". Am Samstag lädt Bürgermeister Stefan Dorfmeister seinen Amtskollegen Antoine Mercier, Gemeinderäte und die Vorstände der beiden Partnerschaftsvereine ins neue Rathaus ein.

Beide Partnerschaftsvereine versuchen, den Gedanken der binationalen Freundschaft auch in andere Vereine zu tragen. Eine Idee ist die bessere Vernetzung von Gruppen mit gleichen Interessen, etwa die Teilnahme von Nordic-Walkern aus der Bretagne am großen Panoramalauf des Wintersportclubs Bannholz/Höchenschwand Mitte Oktober. Auf großes Interesse stieß die Vorstellung des Strohskulpturenwettbewerbs. Nicht ausgeschlossen ist, dass sogar einige Freunde aus Arradon im Sommer kommen, um beim Basteln zu helfen.

Partnerschaftsverein

Der Partnerschaftsverein, gegründet am 29. Januar 1987, sieht seine Hauptaufgabe in der deutsch-französischen Verständigung, insbesondere der Unterstützung aller Aktivitäten, die der Partnerschaft Arradon – Höchenschwand dienen. Hierzu gehören die Organisation von Schüleraustauschen, Sprachkursen, Gruppenreisen, Vermittlung von Privatquartieren für die französischen Gäste und ähnliche Aufgaben.