Höchenschwand Open Air im Kurgarten: Drei Tage Höchenschwander Sommertraum

Die Trachtenkapelle Höchenschwand steckt mitten in den Vorbereitungen für das Wochenende. Zwischen Freitag und Sonntag erwarten die Besucher zahlreiche musikalische Höhepunkte.

Zwischen Freitag, 30. Juni, und Sonntag, 2. Juli, feiert die Trachtenkapelle Höchenschwand zum sechsten Mal das Kurparkfest "Ein Höchenschwander Sommertraum". Die Vorbereitungen dafür sind schon im vollen Gange. Das traditionell als Openair-Veranstaltung geplante Fest wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die Organisatoren haben auch dieses Mal für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und kulinarische Leckerbissen gesorgt.

Den Festauftakt übernimmt am Freitagnachmittag ab 18 Uhr die Jugendkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, daran anschließend spielt der Musikverein Oberwihl. Zum Tagesabschluss heizt die Band "Soundstoff" dem Publikum mit einem bunten Mix aus Pop-, Bigband-, Happy-, Funk- und Soulmusik ein.

Am Samstag wird das Fest um 16.30 Uhr mit dem Musikverein Menzenschwand fortgesetzt. Ein Höhepunkt im Programm des diesjährigen Kurparkfestes ist der Auftritt von "Robert Payers Burgenlandkapelle", die unter der Leitung von Richard Beißer nach dem Musikverein Menzenschwand für Stimmung und gute Laune sorgen wird. Für einen unvergesslichen Samstagabend dürfte das abschließende Konzert von "Engel's Hausband" und "Heavens 5" mit einem einmaligen Programm aus Country- und Rockmusik sorgen.

Das Frühschoppenkonzert am Sonntag ab 11 Uhr gestaltet dann der Musikverein Harmonie aus Unteralpfen. Einblicke in das heimatliche Brauchtum geben danach die Tänzerinnen und Tänzer der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern. Zum Festausklang spielt ab 15 Uhr die Zollmusik Basel. "Wir werden unsere Gäste aber nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch, in dem mit Feuerschalen und Moonlights stilvoll dekorierten Kurgarten, verwöhnen", verspricht der Vorsitzende der Trachtenkapelle Höchenschwand, Martin Zumkeller.