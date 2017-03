Höchenschwand Notfallwissen für Senioren

Ulrich Egge vom DRK St. Blasien und Gerhard Tröndle von der Kreisverkehrswacht geben Verhaltenstipps.

Höchenschwand (pic) Mit 50 Teilnehmern sehr gut besucht war ein Informationsnachmittag des Seniorenwerkes St. Michael zum Thema "Notfallwissen für Senioren" im katholischen Gemeindezentrum. Die Vorsitzende der Seniorenvertretung, Anita Tröndle, konnte dazu Ulrich Egge vom DRK St. Blasien und Gerhard Tröndle von der Verkehrswacht des Landkreises Waldshut begrüßen. In einem ersten Teil ging Ulrich Egge auf die Notfallversorgung und das Verhalten nach einem Verkehrsunfall ein. Neben den Ratschlägen zur Absicherung einer Unfallstelle ging er im Zusammenhang mit dem Anruf bei der Polizeidienststelle auf die fünf W-Begriffe "wo, wann, wieviel Verletzte, Art der Verletzungen und warten" ein. Mit einigen Beispielen ging Egge auf die für Senioren bedeutsamen Begriffe "was ist wo geschehen" und die Notrufnummer 112 ein. "Warten sie nach einem Anruf unbedingt auf die Rückfragen der Leitstelle", mahnte Egge.

In einem weiteren Teil seiner Ausführungen gab dieser Tipps zum richtigen Verhalten nach häuslichen Notfällen. Hier nannte er beispielhaft Verletzungen nach einem Sturz, den Schlaganfall, Insektenstiche und Speisereste in der Luftröhre. "Wie erkennt man einen Schlaganfall", wollte Egge von den Senioren wissen. In der Diskussion wurden Symptome wie Lähmung, Sprachstörungen, hängende Mundwinkel oder Sehstörungen herausgearbeitet. Rufen sie in einem solchen Fall sofort die 112 an, den hier gilt der Merksatz "Zeit ist Hirn", mahnte Egge. Spätestens nach drei Stunden müssten Schlaganfallpatienten therapiert werden, um bleibende Schäden zu vermeiden. Bei den immer wieder vorkommenden Erstickungsanfällen nach Speiseresten in der Luftröhre gab Egge Tipps zur Oberbauchkompression über den "Heimlich Handgriff" oder den Schlag gegen das Schulterblatt.

Egge nannte auch die zweite Notrufnummer 116117 für die Fälle, in denen der Hausarzt nicht erreicht werde. In der abschließenden Diskussion wurden die Wiederbelebung mittels "Herz-Lungen-Maschine", der Umgang mit Medikamenten und die Einrichtung und Kosten für den "häuslichen Notruf" thematisiert.

Gerhard Tröndle befasste sich in seinem Referat mit der "Teilnahme am Straßenverkehrs als Fußgänger". Neben den allgemeinen Hinweisen zur Überquerung einer Straße ging dieser mit einigen Beispielen auf die Gefahren bei Dämmerung und Dunkelheit oder Witterungseinflüssen wie Regen oder Schnee ein. Weitere Themen waren das Erkennen der Farben einer Lichtzeichenanlage auch bei Augenerkrankungen und die Auswirkungen von Alkohol und Medikamenten bei der Teilnahme am Straßenverkehr. "Auch als Fußgänger sollten sie nicht mit zu viel Alkohol unterwegs sein. Bei einem Unfall könnte das auch ihren Führerschein kosten", mahnte Tröndle. Anita Tröndle bedankte sich bei den beiden Referenten mit je einem Präsent für die gegebenen Notfall- und Verhaltenstipps.