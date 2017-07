Höchenschwand Neue touristische Attraktion: erster Navigationskontrollpunkt des Landkreises Waldshut in Höchenschwand

Bürgermeister Stefan Dorfmeister weiht zusammen mit Landrat Martin Kistler den ersten "Global Navigation Satellite System-Kontrollpunkt für Navigationsgeräte" (GNSS-Kontrollpunkt) beim Haus des Gastes in Höchenschwand ein.

Höchenschwand – Die Gemeinde Höchenschwand ist um eine weitere touristische Attraktion reicher. Nachdem erst kürzlich der auf Gemarkung Höchenschwand verlaufende "Wolfspfad" und die zu einer "Wolfshütte" umgebaute Dumrighütte im Beisein zahlreicher Gäste eingeweiht wurden, freute sich Bürgermeister Stefan Dorfmeister am vergangenen Freitag zusammen mit Landrat Martin Kistler den ersten "Global Navigation Satellite System-Kontrollpunkt für Navigationsgeräte" (GNSS-Kontrollpunkt) beim "Haus des Gastes" in Höchenschwand einweihen zu können.

Ab 2018 wird in Baden-Württemberg das neue europäische Raumbezugssystem mit der Bezeichnung ETRS89/UTM im Bereich des Vermessungswesens eingeführt. Die Vorarbeiten des Vermessungsamtes hierzu wurden im Juli abgeschlossen. "Die Einweihung ist eine von rund 150 Veranstaltungen, die im Rahmen der Aktionswoche Geodäsie in diesem Jahr erstmalig quer über das Land Baden-Württemberg verteilt abgehalten wurden. "Es wurden aber auch Fachvorträge angeboten, wie bei-spielsweise in dieser Woche an der Schule in Bad Säckingen", sagte dazu der Leiter des Kreisvermessungsamtes Bernhard Bauer. Das neue europäische Raumbezugssystem ersetzt die unterschiedlichen Koordinatensysteme in Europa. Dadurch wird die Nutzung der Satellitentechnologie für das Liegenschaftskataster besser nutzbar und lassen sich grenzüberschreitende Projekte schneller, weniger fehleranfällig und kostengünstiger realisieren. Knapp 14 000 gleichmäßig im Landkreis verteilte Vermessungspunkte mussten dafür in den vergangenen Jahren kontrolliert und mit Satellitenmesstechnik aufgenommen werden.

Sie dienen als Passpunkte mit deren Hilfe die rund 1,1 Millionen Grenzpunkte im Landkreis in das neue System überführt werden sollen. Anfang 2018 wird das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) die landesweite Umstellung vornehmen. Navigationsgeräte, Smartphones, Fotokameras, Uhren und viele weitere Geräte verwenden heute Satel-litendaten zur Positionsbestimmung und sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. "Die Genauigkeit dieser Positionsangaben lassen sich mittels des Kontrollpunktes hier beim Haus des Gastes überprüfen. Eine beim Kontrollpunkt aufgestellte Tafel mit Erläuterungen hilft dabei, zusätzlich liegen bei der Touristinformation weitere Erläuterungen bereit", sagte Bürgermeister Stefan Dorfmeister.

Aktionswoche

Die Aktionswoche Geodäsie fand vom 14. bis 21. Juli erstmalig in Baden-Württemberg statt und will mit einer breit angelegten Öffentlichkeitsoffensive durch die beteiligten geodätischen Verbände, Institutionen, Berufs- und Hochschulen, Behörden, Firmen und Ingenieurbüros aus Baden-Württemberg unter dem Motto "Faszination Erde – Deine Zukunft" Geodäsie in der Gesellschaft bekannter und Werbung für den Berufsstand machen. Sie soll Neugierde bei Jung und Alt für einen abwechslungsreichen Beruf wecken und die vielfältigen Entwicklungschancen aufzeigen, gerade weil die Geodäsie bei zahlreichen Zukunftsfragen wie Energiewende, Digitalisierung oder beim Umgang mit großen und komplexen Datenmengen unverzichtbar ist.