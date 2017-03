Höchenschwand Neue Gesichter im Vorstand der Höchenschwander Schorebord Krächtzer

Schriftführer ist nun Lukas Frommherz, Astrid Eckert zweite Kassiererin. Schorebord Krächzer Höchenschwand küren im Jubiläumsjahr auch Ehrenmitglieder.

Höchenschwand (pic) Mit teilweise veränderter Zusammensetzung geht das Vorstandsteam um den Vorsitzenden der Guggenmusik Schorebord-Krächzer, Dominik Ebner, in das neue Vereinsjahr. Bei den von Bürgermeister Stefan Dorfmeister geleiteten Wahlen in der Hauptversammlung am vergangenen Samstag im Gasthaus "Adler" in Strittberg, kandidierten die bisherige Schriftführerin Julia Baumgartner und die zweite Kassiererin Rebekka Ebner nicht mehr. Neuer Schriftführer ist nun Lukas Frommherz. Den Kassier unterstützt künftig Astrid Eckert. Als Kassenprüfer neu gewählt wurden Matthias Welte und Julia Baumgartner. Einstimmig bestätigt wurden der Vorsitzende Dominik Ebner, sein Vertreter Oliver Rombach, Kassierer Thomas Rueb, der Werbebeauftragte Benjamin Maier, der musikalische Leiter Jonas Villinger und sein Vertreter Markus Fehrenbacher.

Im 25. Jahr des Bestehens der Guggenmusik Schorebord Krächzer wurden die Gründungsmitglieder Matthias und Michael Welte, Tobias Gutmann, Michael Vogelbacher und Carmen Brotz besonders geehrt und zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Dominik Ebner und Jonas Villinger blickten in ihren Berichten auf eine erfolgreiche Fastnachtssaison 2016/2017 zurück. So bewältigten die 61 Guggenmusiker 17 Proben, 16 Konzerte und Auftritte, darunter vier Fastnachtsumzüge. Dominik Ebner erinnerte besonders an die Jubiläumsparty zum 25. Bestehen der Schorebord Krächzer am 4. Februar im "Haus des Gastes" in Höchenschwand. "Es war eine super Veranstaltung, mit der wir uns in der Region und weit darüber hinaus einen guten Namen gemacht haben", sagte Dominik Ebner. Lobend erwähnte er auch das Guggenmusikertreffen im November. Es war das erfolgreichste "Bergfäscht" aller Zeiten.

Zufrieden äußerte sich Jonas Villinger mit der Beteiligung an den Proben und Auftritten und den musikalischen Leistungen. "Unser Durchschnitt von 88 Prozent kann sich sehen lassen. Darauf können wir aufbauen", lobte der Vorsitzende Villinger. Auf eine gute finanzielle Entwicklung blickte der Kassier Thomas Rueb in seinem Bericht zurück. Er kündigte an, dass die Guggenmusik in diesem Jahr fünf "Sousaphone" anschaffen werden.

In der neuen Saison plant die Guggenmusik unter anderem eine Reise nach Düsseldorf. Auch wird sich der Verein am Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde im Herbst beteiligen. Für guten Probenbesuch wurden zwölf Musiker geehrt. Nie gefehlt hatten die Zwillinge Alexander und Stefan Höfler, Sandra Merz, Selina Baumgartner, Stefan Schlegel, Stefan Höfler und Sarah Schachner.