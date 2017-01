Höchenschwand Musiker der Trachtenkapelle meistern viele Proben

Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern blicktauf arbeitsintensives Jahr zurück. Jugendarbeit stehtim besonderen Fokus. Bei der Jugendausbildung wird eine engere Zusammenarbeit mit der Trachtenkapelle Höchenschwand angestrebt.

Höchenschwand – Mit der Arbeit ihres Vorstandes zufrieden zeigten sich die Mitglieder der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern bei der Hauptversammlung im Gasthof "Engel" in Frohnschwand. Bei den von Gemeinderat Markus Dischinger geleiteten Teilwahlen bestätigten sie einstimmig den Stellvertreter des Vorsitzenden, Andreas Ebi, Schriftführer Benjamin Maier, Werbewart Jonas Villinger, die Beisitzer Thomas Tröndle und Christoph Höfler sowie die Kassenprüfer Marleen Maier und Dominik Ebner.

Verabschiedet wurde am Abend Gerhard Schachner. Dieser hatte seit 1995 am Schlagwerk des Musikvereins für den richtigen Rhythmus gesorgt. Mit der silbernen Ehrennadel wurden für ihre 15-jährige Mitgliedschaft Michaela Tröndle und Horst Ketterer ausgezeichnet. Die Berichte des Vorsitzenden Patrick Schachner, der Chronistin Julia Schlegel, sowie der Dirigenten Thomas Baumgartner und Michael Schachner spiegelten ein intensives, musikalisches Vereinsjahr wieder. Neben den 58 Gesamtproben des Erwachsenenorchesters und den Proben der Jugendkapelle, bewältigten die Musiker beider Orchester 16 öffentliche Auftritte bei kirchlichen und weltlichen Festen, sowie privaten Feiern in Höchenschwand und der Region. Höhepunkte des Erwachsenenorchesters waren das Jahreskonzert am 19. März, eine Konzertreise nach Berlin im Mai und das Konzert in der Pfarrkirche St. Michael Höchenschwand ende November. Das Jugendorchester spielte beispielsweise am Weihnachtsvorspiel des Vereines in der Attlisberger Halle oder beim Kreisseniorentag im Oktober 2016 im Kursaal. Thomas Baumgartner zeigte sich in seinem Bericht mit den musikalischen Leistungen insgesamt zufrieden. Für das neue Vereinsjahr forderte der Dirigent dazu auf, den musikalischen Ehrgeiz im Verein wachzurütteln. Jeder Musiker müsse in der Lage sein, das gesamte Programm spielen zu können.

Der Jugendwart und Dirigent des Jugendorchesters Michael Schachner gab einen Bericht zur Jugendausbildung im Verein, in dem zurzeit 25 Musiker ausgebildet werden. Die meisten Zöglinge spielen bereits im Jugendorchester, einige auch zusätzlich im Erwachsenenorchester des Vereins. Michael Schachner verwies auf das neu gegründete Vororchester, das von Dennis Frommherz betreut wird. „Unsere Zöglinge können nun bereits nach sechs Monaten in der Gruppe musizieren“, freute sich Schachner. Im September startet der Verein mit einem neuen Ausbildungskurs. Bei der Jugendausbildung strebt Schachner eine engere Zusammenarbeit mit der Trachtenkapelle Höchenschwand an. Entsprechende Vorgespräche seinen erfolgreich geführt worden, sagte Schachner.

Der Terminkalender der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern ist auch im neuen Vereinsjahr wieder dicht gedrängt. So stehen 15 Termine bereits fest. Der erste Höhepunkt ist das Jahreskonzert am 8. April 2017 im Kursaal des „Haus des Gastes“. Für guten Probenbesuch wurden sechs Musiker ausgezeichnet. Mit je 97 Prozent waren Martina Berger und Andreas Ebi die Spitzenreiter.

Der Verein

Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern hat zurzeit 75 aktive und 200 passive Mitglieder. Der Verein feiert 2018 sein 60-jähriges Bestehen. Vorsitzender ist Patrick Schachner, Telefonnummer 07755/15 64 oder Mobil 0173/906 59 42.

Informationen im Internet: