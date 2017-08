Höchenschwand Motorradunfall auf der B 500 bei Höchenschwand: Biker schwer verletzt

Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz wurde bei einem Unfall bei Höchenschwand schwer verletzt in eine Krankrenhaus eingeliefert.

Höchenschwand – Am Dienstagnachmittag verunglückte nach Polizeiangaben auf der B 500 ein Motorradfahrer aus der Schweiz. Der 34-jährige Mann fuhr um 14.45 Uhr in einer Vierergruppe bergwärts in westliche Richtung. Kurz nach der Einmündung zur Bürgermeister-Huber-Straße in Höchenschwand unterlief ihm in einer Kurve ein Fahrfehler, heißt es in der Polizeimeldung weiter. In der Folge kam das Motorrad von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Der Fahrer wurde abgeworfen und stürzte in ein angrenzendes Feld. Hierbei zog er sich erhebliche Verletzungen zu, weshalb Notarzt und Rettungsdienst zur Unfallstelle eilten. Der schwer verletzte Kradfahrer wurde schließlich ins Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand etwa 4000 Euro Sachschaden.