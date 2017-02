Höchenschwand Molkerei wirbt bei Infoveranstaltung im Hotel Alpenblick für die Produktion von Ziegenmilch

Ziegenmilch als Alternative? Der Inhaber der Käserei Monte Ziego in Teningen, Martin Buhl, wirbt um zusätzliche Lieferanten. Landwirtschaftsämter informieren Landwirte über Ziegenhaltung

Höchenschwand (cr) Könnte die Produktion von Bio-Ziegenmilch eine Alternative oder ein weiteres Standbein für Landwirte aus der Region sein? Zu dieser Frage und den unterschiedlichen Aspekten der Ziegenhaltung informierten am Mittwoch in Höchenschwand Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes Waldshut und Martin Buhl, Inhaber der Käserei Monte Ziego in Teningen.

25 Interessierte waren ins Hotel Alpenblick gekommen. Bis aus der Bodenseeregion, so verriet Christiane Desing-Kübler vom Landwirtschaftsamt Waldshut, waren Landwirte zu diesem Abend gekommen. „Wir sind jetzt in der Lage, deutlich mehr Milch zu verarbeiten“, erklärte Martin Buhl, warum er gemeinsam mit den Vertretern des Amtes für die Ziegenmilch-Produktion wirbt. Die Käserei in Teningen, die Ziegenmilch nach Demeter-Standard verarbeitet, hat derzeit zehn Lieferanten. Bisher sei die Menge der angelieferten Milch vor allem durch den Bestandsaufbau dieser Lieferanten erhöht worden. Doch bis 2020, so erklärte Buhl, brauche die Käserei eine Million Liter Ziegenmilch in Demeter-Qualität zusätzlich. Zudem habe Monte Ziego zusammen mit zwei Partnern eine Firma gegründet, die Ziegenvollmilchpulver für Babynahrung produziert.

Um mehr Landwirte zu gewinnen, bietet das Unternehmen eine Beratung an. Dem aktuellen Erlös für Kuhmilch (konventionell), den Buhl in einer Broschüre mit 28 Cent pro Liter angibt (im Dezember lag er laut mehrerer Quellen bei rund 33 Cent), stellt er einen möglichen Erlös von 86 Cent pro Liter für Bio-Ziegenmilch gegenüber. Zudem sei eine Umnutzung bestehender Ställe für die Ziegenhaltung mit relativ geringen Investitionen möglich.

Herbert Pohlmann vom Landwirtschaftsamt Emmendingen stellte verschiedene Möglichkeiten vor. Laufställe, Weidegang in der Vegetationsperiode oder alternativ der ganzjährige Zugang zu einem Laufhof müsste ein Landwirt bieten, der in die Ziegenhaltung einsteigen möchte. Wichtig, so betonte Pohlmann, sei es, den Ziegen Möglichkeiten zum Rückzug, zum Klettern und zum Verstecken zu geben. Deswegen könnten bei Umbauten Kosten gespart werden, weil in älteren Gebäuden diese Strukturen oft schon vorhanden sind. Der Nachteil sei allerdings, dass eine solche Stallausstattung mehr Handarbeit bei der Reinigung erfordert. Für einen neugebauten Stall rechnet Pohlmann 2000 bis 2500 Euro pro Stallplatz an Investitionskosten. Ramona Kircher vom Landwirtschaftsamt in Waldshut informierte über mögliche Zuschüsse, ihre Kollegin Christina Desing-Kübler über die speziellen Bedingungen des Ökolandbaus nach den Demeter-Regeln.

Außer Zuhörern, die praktische Fragen zur Umstellung auf Bio oder der Zusammenarbeit mit Monte Ziego stellten, meldete sich am Ende des Abends auch Andreas Fendt zu Wort.

Er betreibt den Geißenhof in Strittmatt, hält dort auch Bio-Ziegen und engagiert sich im Tierschutz. Er wollte wissen, wie viele Landwirte die Lieferung von Ziegenmilch schon wieder aufgegeben haben und wie hoch die Milchleistung der Lieferbetriebe in der Regel sei. Zudem kritisierte er, dass männliche Zicklein aus den Demeter-Betrieben an konventionelle Mästereien im Ausland verkauft werden und dass einer der Partner bei der Produktion von Ziegenmilchpulver, dieses auch nach China liefert.

Zwei Landwirte, so erklärte Martin Buhl, hätten die Ziegenmilchproduktion wieder aufgegeben. Einer, weil er einen höheren Milchpreis erlösen wollte, als Buhl damals habe zahlen können. Zur Frage mit den Zicklein gab Martin Buhl Fendt in sofern Recht, als er selbst gerne Konzepte entwickeln würde, die die Vermarktung von Ziegenfleisch besser gestalten. Zur von Fendt genannten Firma erklärte Buhl, dass diese auch nach China geliefert habe. Dort gebe es einen großen Markt für Milchpulver. Derzeit erlaube China allerdings nur noch drei Firmen, Milchpulver dorthin zu exportieren. Die Partnerfirma sei aber nicht dabei.