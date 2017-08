Höchenschwand Mit Geschick zur Glaskugel: Glasbläser informiert in Höchenschwand über sein Handwerk

16 Kinder aus Höchenschwand verbringen einen spannenden Feriennachmittag. Glasbläser Reinhard Börner führt in die vielfältige Kunst des Glasblasens ein.

Höchenschwand – Einen spannenden Feriennachmittag verbrachten am Dienstag 16 Kinder aus Höchenschwand und der näheren Umgebung im Kursaal des „Haus des Gastes“. Der Glasbläser Reinhard Börner aus Rheinfelden-Eichsel führte in die vielfältige und interessante Kunst des Glasblasens ein und informierte über den Beruf des Glasbläsers.

Erstmals hatte die Gemeinde Höchenschwand Reinhard Börner in das Ferienprogramm aufgenommen und erreichte damit bei den Ferienkindern eine hohe Zustimmung. Auf der Bühne des Kursaales hatte Börner seinen Arbeitsplatz sowie eine große Auswahl seiner gläsernen Kunstwerke aufgebaut. Dicht davor hatten die Kinder halbkreisförmig Platz genommen um den Glasbläser bei seinen Tätigkeiten genau beobachten zu können.

Zum Einstieg formte Börner aus einem Glasrohling einen kleinen Stiefel. „Damit das Glas schmilzt braucht es eine sehr hohe Hitze von rund 900 Grad“, erklärte Börner, während er den Rohling in der weiß glühenden Flamme eines Gas-Sauerstoffgemisches drehte. Das sei viel, viel heißer als die Mutter beim Backen eines Kuchens im Backofen benötigt, lachte Börner. Der Brenner vor ihm könne eine Hitze bis zu 2000 Grad erzeugen, erklärte er weiter. Während Börner mit ruhigen Bewegungen an dem Glasstiefel arbeitet und durch Blasen und Ziehen das kleine gläserne Kunstwerk formte, erzählte er auch von der Tradition des Glasblasens im Schwarzwald. Auch heute noch sei die Glasbläserei in Deutschland ein Lehrberuf.

Daneben könne man an vier Schulen dieses Handwerk erlernen. Wichtig beim Glasblasen sei eine gleichmäßige Temperatur des Rohlings, dafür müsse das Rohglas gleichmäßig in der Flamme gedreht werden, erklärte Börner weiter. Nach einigen Minuten hatte der Stiefel seine Grundform erreicht. Als letzten Arbeitsgang schnitt Börner den Schuh mit einer Schere an der Vorderseite auf und verzierte das kleine Kunstwerk mit blauem Glasösen. Unter dem Applaus der Kinder hielt er abschließend das kleine Kunstwerk in die Höhe. Nachdem Börner noch eine Glaskugel und eine Blumenvase aus zwei Profilrohren hergestellt hatte, durften die Kinder als Höhepunkt des Nachmittages ihre eigene Glaskugel blasen und gegen einen kleinen Unkostenbeitrag mit nach Hause nehmen.