Höchenschwand "Mein Ziel war und ist eine perfekte Darbietung"  Will Salden vom Glenn Miller Orchestra über seinen Auftritt im Kursaal

Will Salden gastiert am Samstag, 5. August, um 19.30 Uhr wieder einmal mit seinem „Glenn Miller Orchestra“ im Kursaal in Höchenschwand. Im Interview spricht er über die Musik von Glenn Miller und die Gründung seines Orchesters.

Herr Salden, was bedeutet für Sie persönlich die Musik von Glenn Miller und wie kam es zur Gründung des von ihnen geleiteten „Glenn Miller Orchestra“?

Schon als Kind und vor allem als Musikstudent war ich Fan der Sweet und Swing Musik der vierziger Jahre. Für mich ist Glenn Miller der prägnanteste Vertreter dieser Musik. Das Besondere an der Musik von Glenn Miller ist die Kombination von kommerzieller Präsentation gepaart mit enorm hoher Qualität. Glenn Miller hatte ein sehr gutes Gefühl dafür, den Leuten das zu geben, was sie haben wollten. Er erreichte das mit sehr gut geschrieben Arrangements und wirklich ausgezeichneten Musikern. Mein Wunsch war und ist es, denselben Stil und dieselbe Perfektion auf der Bühne zu präsentieren und auf den Tonaufnahmen wieder zu geben.

Wie unterscheidet sich ihr Orchester vom Original der 40er Jahre. Haben Sie bei der Registerbesetzung Änderungen vorgenommen oder spielen Sie in der Originalbesetzung?

Ich lege Wert darauf, die Musik Glenn Miller’s in der Originalbesetzung wieder aufleben zu lassen. Zwar hat die Entwicklung der Jazzmusik in den letzten Jahrzehnten auch Einfluss auf die Ausbildung und Spielart der Musiker genommen, doch mein Ziel war und ist eine perfekte Darbietung des Originalsounds.

Können Sie in einigen Sätzen den Werdegang des „Glenn Miller Orchestra“ beschreiben?

Im Jahre 1978 begann ich mit meinen Glenn-Miller-Studien. 1982 nahm ich die Verwirklichung meines Ziels eines eigenen Orchesters in Angriff und begann, dafür Musiker zu suchen. Ich übernahm dabei Glenn Miller’s Idee und ließ Topmusiker, alles Solisten und studierte Musiker, aus bestehenden Orchestern vorspielen und verpflichtete gefragte Spitzenleute, die musikalisch und menschlich zu meinem Projekt passten.

Fester Bestandteil Ihrer Konzerte ist die Big Band Musik anderer Orchesterleiter. Nach welchen Kriterien suchen sie die Stücke aus?

Bevor Glenn Miller ein eigenes Orchester gründete und seine Musik präsentieren konnte, hat er mit anderen bekannten Musikern gespielt. Die Arbeit mit den weltbekannten Musikern hat ihn geprägt und so spielen wir auch Stücke von Dorsey, Goodman und Count Basie, um den musikalischen Reichtum der Glenn Miller Zeit in den 40er Jahren zu zeigen. Höhepunkte sind aber immer noch die bekanntesten Arragements wie beispielsweise Glenn Miller’s Erkennungsmelodie „Moonlight Serenade“ oder „In The Mood“. Ohne diese Stücke ist ein Glenn Miller Konzert nicht denkbar. Diese Musik wird in die Musikgeschichte eingehen wie Mozarts „Kleine Nachtmusik“. Glenn Miller – mit Verlaub – ist wie Bach oder Beethoven, eben klassisch.

Zur Person

Wil Salden wurde am 14. Juni 1950 in Obbicht in den Niederlanden geboren. Schon in frühen Jahren ein Fan der Sweet- und Swing-Musik der vierziger Jahre, studierte er in den Jahren 1967 bis 1972 Klavier an der Musikhochschule in Maastricht. Bereits während seines Studiums trat er immer wieder mit kleineren Musikgruppen auf. Bald gründete er seine eigene Band, spielte aber zusätzlich als Pianist des Rundfunk- und Fernsehorchesters Hilversum, dessen Leitung er später übernahm. Im Jahre 1978 begann der Orchesterleiter mit seinen Glenn-Miller-Studien und dem Aufbau seines Orchestras. Seit 1985 tourt Wil Salden mit seinem Glenn Miller Orchestra durch Europa und erlebt triumphale Erfolge. Ausverkaufte Häuser, frenetisch von Jung und Alt gefeiert.