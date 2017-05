Höchenschwand Lesung: Eva Berberich und ihre eigene Sicht auf den Schwarzwald

Die Autorin Eva Berberich liest aus ihrem neuesten Roman "Geh nicht ins Moor wenn's dunkel wird". Valerie Nyre aus Häusern zeigt dazu mittels einer Powerpointpräsentation einige von ihr entworfenen und im Buch abgedruckten schwarz-weiß Skizzen.

Höchenschwand – Gut besucht war die Lesung der Autorin Eva Berberich am vergangenen Donnerstag im Haus des Gastes. Diese stellte ihr neuestes Buch "Geh nicht ins Moor, wenn´s dunkel wird!" vor. Valerie Nyre aus Häusern zeigte dazu mittels einer Powerpointpräsentation einige von ihr entworfenen und im Buch abgedruckten schwarz-weiß Skizzen.

Katzen haben es Eva Berberich angetan, denn sie hat bereits acht Katzenbücher geschrieben, die alle im Schwarzwald spielen. Eva Berberich ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Oberweschnegg, einem Ortsteil von Höchenschwand. Bis 1987 war sie Realschullehrerin. Im vergangenen Jahr hat sie nun mit der "Moorgeschichte" ihren neunten Roman vorgestellt. Der Titel des Buches klingt wie ein spannender Krimi, ist es aber nicht. Vielmehr vermittelt Eva Berberich mit dem Roman ihre eigene Sichtweise auf den Schwarzwald.

"Dieses Buch gehört in diese Gegend so wie ich selbst ", sagte sie gleich zu Beginn der Lesung. Die Geschichte spielt in der ihr vertrauten Umgebung auf dem Höchenschwander Berg mit seinen zehn Ortsteilen, dem Schluchsee, St. Blasien, der Waldhaus Brauerei oder dem Kloster in Bierbronnen. Eine zentrale Rolle nimmt das Tiefenhäuser Moor ein. In der Handlung will der Erzähler "Heinrich" nach einem Kuraufenthalt am Bodensee seinen früheren Klassenkameraden Augustin besuchen, den er sehr lange nicht gesehen hat. In Tiefenhäusern erkundigt er sich bei drei Nonnen nach dem Weg, die ihm aber keine Antwort geben. So folgt er einem Hund, der ihn tatsächlich zum Haus von Augustin bringt.

In den abendlichen Gesprächen erzählt dieser seinem Schulfreund von dem Fund einer Leiche im Moor und den Spuren einer riesigen, mordlüsternen Katze. Heinrich erfährt von heiteren, verwirrenden und unglaublichen Begebenheiten und den seltsamen Bräuchen der Menschen aus dieser Region. Auch das Kloster in Bierbronnen kommt in dem Roman vor, deren Äbtissin eine Liebesbeziehung zum Abt des benachbarten Klosters unterhält.

Natürlich verwandeln sich diese beiden Gestalten für das Liebesspiel in "rollige" Katzen. Der Nachwuchs wird dann einfach im Tiefenhäusener Moor entsorgt. Eva Berberich bringt aber bei einigen Passagen des Buches auch ihre eigene Sichtweise der Dinge ein. Etwa wenn sie den "Rothaus-Zäpfleturm in Höchenschwand als ein wenig schönes Bauwerk bezeichnet, die Müllablagerungen im Wald kritisiert oder den Einfall der "pilzgierigen" schweizer Nachbarschaft beschreibt. Den Zuhörern gefiel diese Stunde, was sich auch im anschließenden Absatz der Bücher bemerkbar machte.