Höchenschwand Langjährige Musiker der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern erhalten Ehrungen

Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern hat zwei neue Ehrenmitglieder. Der Vorsitzende des Orchesters, Patrick Schachner, nutzte den Rahmen des Jahreskonzerts im Kursaal, um Günter Bürger und Herbert Ebner für ihre 40-jährige Mitgliedschaft zu danken und ihnen die Ernennungsurkunden auszuhändigen.

In seiner Laudatio würdigte er das große Engagement der Beiden für die Belange der Blasmusik innerhalb des Vereins in den vergangenen 40 Jahren. So habe Günter Berger von 1983 bis 1987 als Werbebeauftragter im Vorstand mitgearbeitet. Mit 23 Jahren sei Berger im Jahr 1987 zum Vorsitzenden gewählt worden. "Du hast elf Jahre dieses Amt bekleidet", hob Schachner hervor. Auch danach habe Berger noch übergangsweise ein Jahr lang als Vertreter des Vorsitzenden im Vorstand mitgewirkt.

Als Höhepunkte seiner Amtszeit nannte der Vorsitzende die Anschaffung der Frauentrachten im Jahr 1988, die Organisation des Zeltfests zum zehnjährigen Bestehen im Jahr 1990 und die Durchführung des ersten Jahreskonzertes im Haus des Gastes im Jahr 1993, "ein Meilenstein unserer Vereinsgeschichte", sagte Schachner. Seit vielen Jahren setze sich Berger außerdem für den musikalischen Nachwuchs ein, die ganze Familie Berger lebe für die Musik, denn alle Familienmitglieder seit Opa Theo spielten im Verein.

Herbert Ebner, besser bekannt als „Judy“, sei seit 35 Jahren der beste Ansager des Vereins. Von 1981 bis 1995 sei er 14 Jahre Beisitzer im Vorstand gewesen. Von 2004 bis 2015 habe Ebner elf Jahre als Dirigent der Jugendkapelle gewirkt und sich unermessliche Verdienste für die Jugendausbildung im Verein erworben. Seit 30 Jahren arbeite "Judy" als Ausbilder. Sein vielfältiges Engagement erstrecke sich aber auch auf andere Bereiche wie die Tätigkeit als Bauleiter beim Umbau des Probelokales und der Renovierung der Halle Attlisberg, er sei Ansprechpartner im Verein für alle Altersgruppen und Belange und stets kreativer Ideengeber und Berater, egal ob für den Dirigenten, die Musiker oder den Vorstand. Er sei der Markenbotschafter der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, lobte Schachner abschließend.

Im Zusammenhang mit dieser Ehrung erhielten auch die Musiker Nicole Baumgartner, Michaela Dischinger, Carmen und Norbert Eckert sowie Michael Welte eine Urkunde und die silberne Ehrennadel des Blasmusikverbands für ihre 25-jährige aktive Tätigkeit in der Blasmusik.