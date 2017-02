Höchenschwand Landfrauen Höchenschwand: Abwechslugsreicher Nachmittag für Senioren in der Attlisberg Halle

Kindertanzgruppe aus Amrigschwand-Tiefenhäuser und Landfrauen Rosi Maier sowie Doris Ebner sorgen für gute Unterhaltung in der Halle Attlisberg.

Einen vergnüglichen Nachmittag verbrachten am etwa 70 Senioren in der Halle Attlisberg. Wie in jedem Jahr hatten die Landfrauen vom Höchenschwanderberg alle Einwohner der Gemeinde ab dem 65. Lebensjahr mit ihren Partnern zu Kaffee und Kuchen sowie einer Vesper eingeladen. Für die Unterhaltung sorgten die Kindertanzgruppe der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern und die Landfrauen Doris Ebner sowie Rosi Maier.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Stefan Dorfmeister den Zusammenhalt in der Gemeinde und das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Bürger und der Vereine. "Die Landfrauen haben heute die Senioren eingeladen und die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern trägt gerne zum Programm bei. Das ist der große Pluspunkt in unserer Gemeinde", hob der Bürgermeister hervor. Im Weiteren ging dieser auf das aktuelle Geschehen in der Gemeinde ein. So informierte er über den Baufortschritt des neuen Rathauses. "Nachdem der Estrich eingebaut und die Gipserarbeiten abgeschlossen wurden, sind zurzeit die Fliesenleger am Werk.

Mit einem "Tag der offenen Türe" wird das neue Rathaus am 30. Juli den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt", sagte Stefan Dorfmeister. Weitere Themen waren die Auslastung der ausgewiesenen Neubaugebiete, die Planungen zum Neubaugebiet "In der Bündt" in Höchenschwand, die Umsetzung der Brandschutzauflagen für die Halle Attlisberg, die durchgeführte Baumfäll-Aktion in Höchenschwand und die Erweiterung des Industriegebietes in Tiefenhäusern. "Bleiben sie gesund", wünschte zum Schluss der Bürgermeister.

Viel Beifall gab es für die Tanzeinlagen der Kindertanzgruppe der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern. Betreut von Karin Baumgartner und Sabine Thoma zeigten die Kinder insgesamt vier Tänze.

"Das ist unsere Zukunft", lobte die Vorsitzende der Landfrauen, Gabi Villinger, den engagierten Auftritt der kleinen Tänzer. Für viel Stimmung sorgten dann Doris Ebner und Rosi Meier mit Sketschen wie "die tollste Liebesnacht", einer Schilderung eines erotischen Traumes oder dem "schlafenden Bürgermeister von Höchenschwand.