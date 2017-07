Höchenschwand Kreistrachtenfest am Samstag und Sonntag in Höchenschwand

Kreistrachtenfest am Samstag und Sonntag in Höchenschwand

Der Veranstalter, die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, rechnet mit über 1000 Trachtenträgern

Höchenschwand (pic) Die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern richtet am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 1./2. Oktober, in und um das Haus des Gastes, das 32. Kreistrachtenfest des Landkreises Waldshut aus.

Das festliche Ereignis startet am Samstag, 18 Uhr mit dem Fassanstich. Der Abend steht unter dem Motto „Badisches Oktoberfest“. Für Oktoberfeststimmung sorgen die Trachtenkapelle Dachsberg und die Holzhauer Musik aus Radolfzell.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für acht Euro bei der Touristinformation Höchenschwand oder online (www.trachtenfest2016.com). An der Abendkasse kosten die Karten zehn Euro. Am Sonntag, 2. Oktober beginnt das traditionelle Kreistrachtenfest mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr in der katholische Kirche St. Michael in Höchenschwand.

Die musikalische Gestaltung der kirchlichen Feier übernimmt der Jodler Klub Farnbüel Glöggli Schachen aus der Schweiz. Um 11 Uhr gibt der Musikverein Titisee-Jostal im Kursaal des „Haus des Gastes“ ein Frühschoppenkonzert. Um 13 Uhr ist der Empfang der Ehrengäste und Vereinsvorstände durch die Gemeinde.

Ein Höhepunkt des Kreistrachtenfestes ist ab 14 Uhr der Festumzug mit rund 1000 Trachtenträgern, 37 Gruppen, verschiedenen Musikkapellen und Brauchtumswagen durch das Zentrum von Höchenschwand. Das Nachmittagsprogramm gestalten ab 15 Uhr verschiedene Trachtenkapellen und Trachtentanzgruppen.

Informationen im Internet:

Die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern wurde 1971 als Unterabteilung der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern gegründet und hat heute 40 aktive und 225 passive Mitglieder. Selbstständig wurde der Verein bei der Gründungsversammlung am 4. Oktober 1977. Im Dezember 1980 gründete die Vereinsführung eine Kinder- und Jugendtrachtentanzgruppe mit 21 Kindern und Jugendlichen und 1992 wurde zusätzlich eine Singgruppe integriert. Vorsitzeneder ist Bernd Vogelbacher, Höchenschwand, Strittberg 40, Telefonnummer 07755/16 54.

www.trachtentanzgruppe.com