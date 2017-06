Höchenschwand Kontroverse beigelegt: Strohskulpturenwettbewerb wieder beim Bauernmarkt in Frohnschwand

Der Strohskulpturenwettbewerb wird wieder beim Bauernmarkt in Frohschwand durchgeführt. Die Gemeinde erzielt eine Einigung mit dem Grundstückseigentümer in der Parkplatzfrage.

Höchenschwand – Der Strohskulpturenwettbewerb 2017 kann wieder, wie in den vergangenen Jahren, beim Bauernmarkt in Frohnschwand durchgeführt werden. Die Fahrzeuge der Besucher können wie gewohnt auf dem Gelände unterhalb des Bauernmarktes geparkt werden. Auf dieses einvernehmliche Ergebnis einigten sich bei einer Gesprächsrunde am vergangenen Samstag Bürgermeister Stefan Dorfmeister, der Vorsitzende der Raiffeisen Warengenossenschaft Frohnschwand, Oswald Tröndle ,und der Geschäftsführer des Bauernmarktes Thorsten Kappler mit dem Grundstückseigner Ernst Behringer. Bei dem turnusmäßigen Treffen der am Wettbewerb beteiligten Vereine am vergangenen Dienstag, an dem auch Ernst Behringer teilnahm, ging Stefan Dorfmeister nochmals auf die Vorgeschichte des Presseberichtes zur jüngsten Gemeinderatssitzung ein. Er habe vom Vorstand des Bauernmarktes die Mitteilung erhalten, dass das bisherige Grundstück nicht als Parkplatz zur Verfügung stehe. Vom Bauernmarkt sei daher ein Alternativgrundstück angeboten worden.

Aufgrund der Lage und der "Zuwegung" sei der Platz aber aus Sicht der Verwaltung und der Gemeindeversicherung nicht als Parkfläche geeignet. Er habe darüber den Gemeinderat informiert. Daraus habe sich eine rege Diskussion entwickelt. Über das Ergebnis habe die Presse in Auszügen berichtet. Stefan Dorfmeister stellte klar, dass der Strohskulpturen-Wettbewerb sich in drei Bereiche aufteile. So werden die Skulpturen von den Vereinen gebastelt, die Gemeinde unterstütze bei der Werbung und der Organisation, der Bauernmarkt übernehme die Logistik. "Dazu gehören auch die Parkplätze", sagte das Gemeindeoberhaupt.

Ernst Behringer zeigte sich über die Heftigkeit der Vorwürfe in der Berichterstattung zur Gemeinderatsitzung erstaunt und verärgert. Im dränge sich der Verdacht auf, dass das Parkplatzproblem auf seinem Rücken ausgetragen werden solle. Er sei über den Bauernmarkt bereits vor drei Monaten informiert worden, dass das Parkplatz-Problem durch die Bereitstellung des Grundstückes auf der anderen Straßenseite gelöst sei. Beide Grundstücke hätten die gleiche Topologie und auch die Entfernungen zum Ausstellungsgelände seien identisch. Vor vier Wochen habe er dann erfahren, dass dies doch nicht zur Verfügung stehe.

Der Bauernmarkt wäre diesbezüglich auch nicht mehr auf ihn zugekommen. Bis zur Gemeinderatsitzung in der vergangenen Woche sei er deshalb der Meinung gewesen, dass diese Punkte lösbar aber noch abgeklärt werden müssten. Er werde einen ausführlichen Lesebrief zu dem Sachverhalt an beide Tageszeitungen geben, schloss Behringer.

Der Sprecher der Höchenschwander Vereine, Bernd Vogelbacher, dankte Ernst Behringer für seine Unterstützung. Gemeinde als auch die Höchenschwander Vereine hätten nie eine Verlegung des Wettbewerbes nach Höchenschwand ins Auge gefasst. "Der Bauernmarkt ist der ideale Standort für den Strohskulpturenwettbewerb. Eine bessere Veranstaltung gibt es in Höchenschwand nicht", unterstrich Vogelbacher. In der Diskussion wurde diese Haltung von allen Vereinsvertretern bestätigt. In der Frage der Entschädigung waren sich alle Beteiligten einig, dass diese erhöht werden müsse.