Höchenschwand Kommunionkinder spenden an den Helferkreis Asyl

Der Erlös aus dem Kerzenverkauf der Kommunionkinder kommt dem Helferkreis Asyl zugute. Die Summe soll die monatlichen Treffen der Flüchtlinge mitfinanzieren.

Große Freude gab es bei Anni Vogelbacher, Mitglied im Helferkreis Asyl Café International. Die Kommunionkinder hatten mit der Katechetin Susanne Schachner das monatliche Treffen mit den Asylbewerbern von Höchenschwand im Gemeindezentrum „Erzbischof Oskar Saier“ besucht und an Anni Vogelbacher eine Spende in Höhe von 210 Euro übergeben.

Es ist fast schon Tradition in der Kirchengemeinde St. Michael, dass die Kommunionkinder Kerzenbecher bemalen und mit einer Kerze in der Osternacht, am Suppensonntag der katholischen Frauengemeinschaft und am Palmsonntag verkaufen und den Erlös für einen guten Zweck spenden. „Wir haben gemeinsam beschlossen, den Betrag für einen sozialen Zweck in der Gemeinde zu verwenden. Unsere Wahl fiel auf den Helferkreis Asyl Café International, berichtete Susanne Schachner bei der Übergabe. Anni Vogelbacher freute sich riesig über die Spende der Kommunionkinder. Sie will damit die Kosten für die monatlichen Treffen mit den Asylbewerbern, aber auch Veranstaltungen des Helferkreises finanzieren. Auch die anwesenden Asylbewerber und Helfer dankten den Kindern herzlich für ihr Engagement.