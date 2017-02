Höchenschwand Kolpingfamilie: Tageswallfahrt nach Flüeli in Planung

Teilweise veränderte Zusammensetzung des Vorstandsteams bei der Kolpingfamilie Höchenschwand-Häusern.

Höchenschwand (pic) Mit teilweise veränderter Zusammensetzung geht das Vorstandsteam der Kolpingfamilie Höchenschwand-Häusern in das neue Vereinsjahr. Bei den von Pfarrer Ivan Hoyanic geleiteten Wahlen wurde Heinz Kohlbrenner als Sprecher des Vorstandsteams ebenso einstimmig bestätigt, wie der Kassier Alexander Porten und die Beisitzer Anni Vogelbacher, Bettina Herth und Andreas Görlich.

Aus persönlichen Gründen hatte die Schriftführerin Monika Grüninger nicht mehr kandidiert. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Cornelia Liebwein gewählt. Auch der bisherige Beisitzer Andreas Zimmermann gab sein Amt auf. Für ihn wurde Sieglinde Urbatzka in das Vorstandsteam gewählt. Monika Grüninger und Andreas Zimmermann werden zukünftig als Kassenprüfer dem Vorstandsteam erhalten bleiben, da für diese Aufgabe Rita und Matthias Mertens nicht mehr kandidiert hatten.

Die Berichte des Vorstandssprechers Heinz Kohlbrenner und der Schriftführerin Monika Grüninger zeugten von einem aktiven Vereinsleben. So hatte sich der Vorstand zu sieben Arbeitssitzungen getroffen. Für die Mitglieder organisierte das Team verschiedene Fahrten, wie den Besuch eines Musicals nach Titisee oder eine Ausflugsfahrt nach Gey, wo die Gruppe von Ronald Wasserrab, einem Freund der Kirchengemeinde, betreut wurde.

Auch sozial hatten sich die Mitglieder engagiert. So legten sie unter der Leitung von Gabi Porten einen Blumenteppich an Fronleichnam oder unterstützten bei der Bewirtung an „Michaeli“ und am dritten Adventssonntag bei einem Vortrag von Pater Neuenhofer. Wie im vergangenen Jahr beteiligte sich die Kolpingfamilie am Trödelmarkt des Kirchenchores während der Schlemmermeile. „Der Erlös von 3700 ging an Pater Neuenhofer für dessen Projekte zur Unterstützung der Straßenkinder in La Paz /Bolivien“, berichtete Monika Grüninger. Andrea Weißer hielt einen Vortrag zum Thema „Flüchtlinge -Fremde oder Freunde“ und Ronald Wasserrab erzählte bei einem Dia-Abend Geschichten aus dem Eifelland zwischen Köln und Aachen und aus dem Südschwarzwald.

Auch im neuen Jahr will die Kolpingfamilie am Trödelmarkt mitwirken und an Fronleichnam einen Blumenteppich legen. Vom 23. bis 25. Juni ist aus Anlass des 600. Geburtstages von „Bruder Klaus“ eine Tageswallfahrt nach Flüeli/CH geplant. Eine Ausflugsfahrt führt zum Kloster Rheinau. Zusammen mit dem Partnerschaftsverein besuchen einige Mitglieder der Kolpingfamilie im Mai die Partnergemeinde Arradon.

Im neuen Jahr will das Vorstandsteam verstärkt die Jugend für eine Mitarbeit in der Kolpingfamilie motivieren. Pfarrer Ivan Hoyanic unterstützt dieses Vorhaben. „Das Leben und die Werke von Adolph Kolping sind Teil einer religiösen Bewegung und wir sind Mitglieder dieser großen Familie und sollten uns auch so fühlen“, sagte der Pfarrer am Ende der Versammlung.